La ciclogénesis dejó heridas profundas en la costa bonaerense

EL PRO SE DISTANCIA

Entre la alianza y la ruptura: los amarillos debaten quemar puentes o sostener a Milei El PRO endureció su discurso contra Javier Milei y abrió una discusión interna que atraviesa a intendentes, legisladores y dirigentes nacionales: sostener la alianza con La Libertad Avanza para enfrentar al peronismo o empezar a marcar diferencias antes de que el desgaste libertario también los arrastre.