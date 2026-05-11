11 de mayo de 2026
EL DíA DESPUéS
La ciclogénesis dejó heridas profundas en la costa bonaerense
Infraestructura dañada, comercios en crisis y servicios cortados: el balance del temporal en Monte Hermoso y Mar del Plata es grave. Y la advertencia del Servicio Meteorológico sobre nuevas zonas en riesgo reaviva la alarma.
Una ciclogénesis extratropical de inusual intensidad sacudió durante la noche y la madrugada gran parte de la costa bonaerense, desatando olas de hasta siete metros que arrasaron balnearios, inundaron calles costaneras y destruyeron construcciones a lo largo del litoral atlántico. Si bien afortunadamente no se registraron víctimas fatales ni evacuaciones, la magnitud de los daños materiales obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad de las ciudades costeras frente a este tipo de fenómenos climáticos extremos.
Monte Hermoso amaneció este sábado con un paisaje que genera honda preocupación: arena acumulada sobre calles y veredas, accesos a la playa bloqueados, estructuras desplazadas, cartelería caída y sectores de la rambla seriamente dañados por la fuerza del mar. El agua invadió la costanera y provocó un corte del servicio eléctrico, agravando aún más la situación de los vecinos y comerciantes de la zona costera.
El intendente de Monte Hermoso, Hernán Aranaz, no ocultó su inquietud por el impacto sobre la actividad económica local. "Estoy muy preocupado por los comerciantes, pero trabajaremos para que vuelvan a tener el comercio que tenían", declaró en FM De la Bahía, en un reconocimiento implícito de que el camino hacia la recuperación será largo y difícil para quienes dependen del turismo y los balnearios.
Las cifras meteorológicas explican, en parte, la magnitud de la catástrofe: entre las 12 del 8 de mayo y las 12 del 9, cayeron 19 milímetros de lluvia en la localidad, con un acumulado de 79 mm en apenas tres días. Esa combinación de lluvia sostenida y vientos que superaron los 90 kilómetros por hora ablandó el suelo, derribó postes de luz y comprometió estructuras urbanas que, en condiciones normales, habrían resistido sin problemas.
En Mar del Plata, el temporal generó casi un centenar de reclamos y obligó al cierre total del puerto, con un comité de emergencia conformado entre el Consorcio Portuario y la Prefectura Naval. El Paseo Dávila, uno de los puntos más icónicos de la ciudad, debió permanecer completamente cerrado durante horas por el peligro que representaban las ráfagas intensas, la marea alta y el fuerte oleaje. La imagen de uno de los principales paseos costeros vallado y desierto resume mejor que cualquier cifra la gravedad de lo ocurrido.
La reapertura del Paseo Dávila este domingo, tras las tareas de Defensa Civil, EMSUR, EMVIAL, Tránsito y OSSE, no debe interpretarse como el fin del problema. Algunas áreas continúan señalizadas por riesgos puntuales, y las autoridades advirtieron que es necesario respetar las indicaciones preventivas, ya que varias zonas costeras siguen presentando sectores comprometidos. La normalización es parcial, y los daños subyacentes aún están siendo evaluados.
La preocupación se extiende más allá de Mar del Plata y Monte Hermoso. En Necochea, vientos de hasta 100 km/h cerraron la ruta 288; en Miramar y Pinamar, cayeron numerosos árboles y se anegaron calles; en Ingeniero White y General Cerri, el mar invadió las arterias urbanas. Y lo más inquietante: el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las zonas que sufrirán con mayor intensidad el paso del temporal serán Villa Gesell y Punta Alta, lo que anuncia que el capítulo de daños aún no está cerrado.