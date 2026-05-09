Unidad, pero no en todos lados: los distritos donde la UCR disputará la interna
El acuerdo para una lista única a nivel provincial no se reprodujo en todos los municipios. En algunos, el 7 de junio los afiliados deberán elegir entre dos candidatos a presidir el partido a nivel local.
Compartir
Luego de una serie de negociaciones largas y frenéticas, la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires logró arribar a la tan ansiada fórmula para evitar una confrontación interna en las elecciones del 7 de junio y definió una lista única con Emiliano Balbín a la cabeza. Pero eso no necesariamente sucedió también en todos los distritos bonaerenses. En algunos de ellos habrá una compulsa electoral entre candidatos de diferentes líneas por el control del partido a nivel local.
En Mercedes también habrá interna: Marcelo Ventrelli y Sofía Marino presentaron oficialmente una lista propia que competirá con la del oficialismo local, conducido por Karina La Regina y Martín Zunino.
Sofía Marino
En Avellaneda, al oficialismo le surgió en las últimas semanas la competencia interna de una nueva línea llamada “Renovación + Unidad”, con Martín Ruiz Deza y Melisa Gorosito a la cabeza.
En cambio, en la mayoría de los municipios grandes hubo acuerdo y se llegó a listas de unidad. Por ejemplo, en La Plata, se consensuó que Federico Ayllón será el presidente de la UCR local.
En Lanús, por otra parte, el radicalismo local quedará en manos de Ayelén Curto, tras haberse alcanzado el consenso para una boleta sin competencia. La joven concejal será acompañada por Gustavo Hornos, Horacio García, Jorge Astone, Manuel Riquelme, Ángela Soto, Néstor Fuentes, María Luna, Mauro Marmarusso y Daniela Salvarezza. La primera convencional provincial por el distrito será Nazarena Mesías.
En Junín también se llegó a un acuerdo y la presidencia del partido será para Eduardo Miquel, un médico que fue secretario de Acción Social de la comuna durante la intendencia de Mario Meoni. La vice será la possista Laura Esper.
En Trenque Lauquen, tierra de Miguel Fernández, también se confirmó una nómina de unidad. La encabeza Silvia Sánchez, con Matías Moral como vicepresidente. Khalil Gómez y Silvina Cardelli serán secretario y prosecretaria, respectivamente.
También en Olavarría la UCR cerró una lista única. Su presidente será Germán Salomón, acompañado por Antonela Díaz como vice. Simón Schwab será el secretario partidario y Lucrecia Manso, la tesorera.
En Necochea, en tanto, se consensuó una nómina presidida por el exintendente Daniel Molina, con Dolores Souto como vicepresidenta, Martín Moller como secretario y Liliana Roldán como tesorera. Para la Convención Provincial proponen a Graciana Maizzani y Walter Bravo.