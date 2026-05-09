9 de mayo de 2026
DOBLE GOLPE
Reforma laboral y universidades: dos triunfos en la Justicia para Milei
Sendos fallos judiciales confirmaron la reforma del mercado de trabajo y suspendieron la aplicación de la ley de financiamiento universitario a la que se opone férreamente el gobierno. También hubo un fallo en contra: seguirán investigando la represión a jubilados.
El presidente de la Nación, Javier Milei, obtuvo dos victorias judiciales que lo respaldan en sendos temas centrales para su gobierno: la reforma laboral y el financiamiento de las universidades nacionales.
Ayer, la jueza federal Macarena Marra Giménez confirmó la vigencia de la Ley de Modernización Laboral, que flexibiliza el mercado de trabajo en diversos aspectos, al determinar que el juez del fuero del Trabajo Raúl Ojeda, que había suspendido la aplicación de la norma, no tenía competencia para hacerlo.
Tras el fallo de la titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, celebró lo que consideró “una gran noticia para los trabajadores y para los que generan trabajo en el país”.
Marra Giménez desactivó así la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la ley de reforma enviada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso.
Por otra parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo también falló a favor del gobierno en otro tema clave: suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la que Milei se opuso férreamente, tanto que la vetó cuando fue aprobada por el Congreso y luego la promulgó pero en estado “suspendido” tras la ratificación de ambas cámaras por mayoría especial.
Justamente en busca de que se aplique esa ley, el martes tendrá lugar una nueva Marcha Federal Universitaria, que cuenta con el apoyo de una amplia variedad de sectores políticos y sociales y que se realizará más allá del fallo judicial.
Una en contra
En las últimas horas también tuvo lugar otro fallo, en este caso, adverso a la administración mileísta. Se trata de la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación de reabrir la causa por la salvaje represión a jubilados durante una marcha en las inmediaciones del Congreso.
Los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci hicieron lugar a un recurso presentado por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y dictaminaron que el expediente sea desarchivado para que la pesquisa continúe.