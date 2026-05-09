Volver | La Tecla Nacionales 9 de mayo de 2026 DOBLE GOLPE

Reforma laboral y universidades: dos triunfos en la Justicia para Milei

Sendos fallos judiciales confirmaron la reforma del mercado de trabajo y suspendieron la aplicación de la ley de financiamiento universitario a la que se opone férreamente el gobierno. También hubo un fallo en contra: seguirán investigando la represión a jubilados.

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