Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de mayo de 2026 SENADO

Día clave en la definición de nombres: crecen las tensiones internas

Con mucho hermetismo y con más de tres horas de reunión, los legisladores oficialistas mantuvieron un encuentro en medio de las discusiones por el reparto de las comisiones. Desde La Cámpora aseguran que las presidencias todavía están en debate, pero otros sectores dicen que ya está cerrado. Se habló de avanzar en sesiones con temas que no generen discusiones.

Compartir