Día clave en la definición de nombres: crecen las tensiones internas
Con mucho hermetismo y con más de tres horas de reunión, los legisladores oficialistas mantuvieron un encuentro en medio de las discusiones por el reparto de las comisiones. Desde La Cámpora aseguran que las presidencias todavía están en debate, pero otros sectores dicen que ya está cerrado. Se habló de avanzar en sesiones con temas que no generen discusiones.
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El decreto que lanzó la vicegobernadora Verónica Magario generó muchas tensiones en el seno del peronismo bonaerense. Ante esta situación, y tras la convocatoria lanzada por Sergio Berni, hubo una importante reunión del bloque de senadores de Fuerza Patria en la Legislatura provincial.
Los senadores del peronismo se reunieron por más de tres horas, con muchísimo hermetismo sobre lo dialogado en el encuentro. Las tensiones no faltaron, pero algunos participantes del cónclave deslizaron que todo sigue igual con respecto al armado de las comisiones.
De concretarse, sería un gran triunfo para el Frente Renovador debido a que Malena Galmarini se quedaría al frente de la comisión más importante de toda la Legislatura bonaerense, la de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
Sin embargo, desde La Cámpora insisten en que no todo está cerrado y que las definiciones están por verse. El kirchnerismo perdería el dominio de Asuntos Constitucionales, que durante el 2025 estaba en manos del senador Emanuel González Santalla.
Pese a que hay versiones ambiguas sobre el resultado de la reunión, todo indica que las comisiones quedarían tal cual estaban en el decreto que lanzó la Vicegobernadora. Galmarini se quedaría con la presidencia de ACA, Germán Lago estaría al frente de la comisión de Legislación General y Emanuel González Santalla, de la de Presupuesto.
En un clima de mucha tensión interna, Germán Lago convocó para esta tarde a las 15, en el Salón Cafiero, a una reunión de la comisión de Legislación General, que quedaría bajo su presidencia, con el fin de acelerar el trabajo legislativo y tener así la primera sesión ordinaria del año. No obstante, hay quienes también ponen en duda la constitución de esta comisión.
Otra de las aristas planteadas en la reunión es la necesidad de sesionar por parte de la Legislatura, tras varios meses sin actividad. Los dirigentes pidieron tratar temas que no generen discusiones, tanto en el seno del peronismo como con los distintos sectores de la oposición para darle un poco de vida a la Legislatura.
Además de la discusión por las comisiones, en la reunión de bloque le dedicaron un buen fragmento a la situación económica en los municipios de la provincia. Uno de los que más expuso al respecto fue Mario Ishii, quien precisó detalles sobre el crecimiento de la demanda social en José C Paz y pidió que se tratara el proyecto que él presentó sobre la emergencia alimentaria en los municipios.
Al respecto, también se generó una discusión porque desde otros sectores le señalaron a Ishii la necesidad de consensuar este tipo de proyectos antes de que sean presentados. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) entienden que el tema debió haber sido tratado primero en el bloque antes de salir con un proyecto de esta naturaleza, aunque comparten que la situación en los distritos es dificultosa.
De no realizarse modificaciones, las comisiones quedarían conformadas de la siguiente manera:
LEGISLACIÓN GENERAL (11 miembros) • Germán Lago • Marcelo Leonel Leguizamón Brown • Pedro Francisco Borgini • Guillermo Tristán Montenegro • Fernando Gabriel Coronel • Ayelén Durán • Diego Alberto Videla • Carlos Nicolás Curestis • Gonzalo Darío Cabezas • Carlos Francisco Kikuchi • Federico Fagioli
PRESUPUESTO E IMPUESTOS (15 miembros) • Emmanuel Severo González Santalla • Marcelo Enrique Feliú • Adrián Carlos Santarelli • Silvana Paola Ventura • Natalia Quintana • María Emilia Subiza • Jorge Alberto Paredi • Pablo Alexis Petrecca • Juan Manuel Rico Zini • Germán Lago • Malena Galmarini • María Inés Laurini • Mónica Fernanda Macha • Betina Riva • María Cecilia Martínez
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y ACUERDOS (15 miembros) • Malena Galmarini • María Luz Bambaci • Emmanuel González Santalla • Adrián Santarelli • Fernando Coronel • Sergio Alejandro Berni • Guillermo Montenegro • Jorge Schiavone • Nerina Daniela Neumann • María Emilia Subiza • Diego Valenzuela • Mario Alberto Ishii • Amira Curi • Sergio Raúl Vargas • Pedro Borgini
TRABAJO Y LEGISLACIÓN SOCIAL (9 miembros) • María Rosa Martínez • Fernando Coronel • Sergio Vargas • Pablo Petrecca • Analía Balaudo • Luciano Emanuel Olivera • Mónica Macha • Sabrina Bastida • Roxana Alejandra López
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (11 miembros) • Carlos Kikuchi • María Florencia Arietto • Germán Lago • Pablo Petrecca • Carlos Curestis • María Emilia Subiza • Jorge Paredi • Sergio Berni • Mario Ishii • Marcos Emilio Pisano • Evelyn Díaz
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA (7 miembros) • Alexander Campbell • María Fernanda Raverta • Betina Riva • Laura Magdalena Clark • Federico Fagioli • Roxana López • Jorge Schiavone
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TÉCNICA (13 miembros) • Laura Clark • Betina Riva • María Fernanda Raverta • Germán Lago • Analía Balaudo • Nerina Neumann • Natalia Quintana • Silvana Ventura • Alexander Campbell • Fernando Coronel • María Rosa Martínez • María Inés Laurini • Emmanuel González Santalla
DEPORTES (7 miembros) • Luciano Olivera • Jorge Paredi • Alexander Campbell • Amira Curi • Sabrina Bastida • María Valeria Arata • Matías Miguel De Urraza
ASUNTOS AGRARIOS Y PESCA (9 miembros) • Gonzalo Cabezas • Jorge Paredi • Matías De Urraza • Nerina Neumann • Marcos Pisano • María Inés Laurini • Natalia Quintana • Jorge Schiavone • María Valeria Arata
INDUSTRIA Y MINERÍA (9 miembros) • Sergio Vargas • María Inés Laurini • Marcelo Feliú • María Emilia Subiza • Evelyn Díaz • Ayelén Durán • Marcos Pisano • Pedro Borgini • Diego Valenzuela
SALUD PÚBLICA (9 miembros) • Pedro Borgini • Betina Riva • Roxana López • Sergio Berni • Mónica Macha • Mario Ishii • Diego Valenzuela • María Emilia Subiza • Pablo Petrecca
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (11 miembros) • María Emilia Subiza • Silvana Ventura • Federico Fagioli • Sabrina Bastida • María Rosa Martínez • Marcelo Feliú • Diego Videla • María Fernanda Raverta • María Cecilia Martínez • Carlos Curestis • Juan Manuel Rico Zini
ASUNTOS MUNICIPALES, DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (13 miembros) • Diego Valenzuela • Mario Ishii • Carlos Kikuchi • Pedro Borgini • Germán Lago • Emmanuel González Santalla • Alexander Campbell • Pablo Petrecca • Analía Balaudo • María Emilia Subiza • Diego Videla • Jorge Paredi • María Inés Laurini
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (11 miembros) • Roxana López • Mónica Macha • Nerina Neumann • María Emilia Subiza • Evelyn Díaz • Malena Galmarini • María Luz Bambaci • María Cecilia Martínez • Jorge Schiavone • Silvana Ventura • María Valeria Arata
SEGURIDAD (11 miembros) • Sergio Berni • Carlos Curestis • Marcelo Leguizamón Brown • Ayelén Durán • Guillermo Montenegro • Sabrina Bastida • Carlos Kikuchi • Natalia Quintana • Adrián Santarelli • Marcos Pisano • Malena Galmarini
DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS (9 miembros) • Amira Curi • Marcelo Leguizamón Brown • María Rosa Martínez • Mónica Macha • Roxana López • Jorge Schiavone • Silvana Ventura • María Fernanda Raverta • Betina Riva
RELACIONES INTERNACIONALES, COMERCIO EXTERIOR Y MERCOSUR (11 miembros) • Adrián Santarelli • Sergio Vargas • Marcelo Feliú • Marcelo Leguizamón Brown • Sergio Berni • Laura Clark • Marcos Pisano • María Valeria Arata • Diego Videla • Guillermo Montenegro • Matías De Urraza
TRANSPORTE, PUERTOS E INTERESES MARÍTIMOS (9 miembros) • Marcos Pisano • Jorge Schiavone • Sabrina Bastida • Carlos Kikuchi • Fernando Coronel • Jorge Paredi • María Valeria Arata • Carlos Curestis • María Luz Bambaci
COMERCIO INTERIOR, PYME Y TURISMO (9 miembros) • Analía Balaudo • María Fernanda Raverta • Pedro Borgini • Laura Clark • Evelyn Díaz • Pablo Petrecca • Federico Fagioli • Sergio Vargas • Diego Valenzuela
DEFENSA DE LAS PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS (7 miembros) • María Florencia Arietto • María Inés Laurini • Analía Balaudo • Diego Videla • Roxana López • Marcelo Feliú • Jorge Schiavone
HACIENDA (7 miembros) • Federico Fagioli • Marcelo Feliú • Fernando Coronel • Pablo Petrecca • Emmanuel González Santalla • María Florencia Arietto • Analía Balaudo
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES (7 miembros) • María Cecilia Martínez • Evelyn Díaz • Federico Fagioli • Luciano Olivera • Alexander Campbell • María Fernanda Raverta • Sergio Berni
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (9 miembros) • Juan Manuel Rico Zini • Sergio Berni • Diego Valenzuela • Laura Clark • Malena Galmarini • Emmanuel González Santalla • Adrián Santarelli • María Florencia Arietto • Carlos Kikuchi
IGUALDAD REAL DE TRATO Y OPORTUNIDADES Y DISCAPACIDAD (15 miembros) • Natalia Quintana • María Rosa Martínez • Matías De Urraza • María Luz Bambaci • Pedro Borgini • Nerina Neumann • Sabrina Bastida • Ayelén Durán • María Valeria Arata • Amira Curi • Mónica Macha • Guillermo Montenegro • Betina Riva • Pablo Petrecca • Juan Manuel Rico Zini
LIBERTAD DE EXPRESIÓN (7 miembros) • Sabrina Bastida • Diego Videla • Ayelén Durán • Mario Ishii • Carlos Curestis • María Cecilia Martínez • Juan Manuel Rico Zini