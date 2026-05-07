Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de mayo de 2026 RECTA FINAL

UCR bonaerense: frenética negociación por la unidad horas antes del cierre de listas

Dirigentes de las distintas líneas internas del radicalismo volvieron a reunirse para intentar arribar a una solución que evite el enfrentamiento en una interna dentro de un mes. El límite es la medianoche de mañana.

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