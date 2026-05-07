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7 de mayo de 2026
RECTA FINAL

UCR bonaerense: frenética negociación por la unidad horas antes del cierre de listas

Dirigentes de las distintas líneas internas del radicalismo volvieron a reunirse para intentar arribar a una solución que evite el enfrentamiento en una interna dentro de un mes. El límite es la medianoche de mañana.

UCR bonaerense: frenética negociación por la unidad horas antes del cierre de listas
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El radicalismo bonaerense dirime hasta último momento las diferencias internas en busca de una fórmula que permita arribar a una lista única con vistas a las elecciones partidarias que tendrán lugar dentro de exactamente un mes.

Con el último minuto de mañana como horizonte, ya que a esa hora vence el plazo para la presentación de listas, dirigentes de los tres sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) provincial procuraban, al momento de escribir estas líneas, llegar a un acuerdo para componer una nómina que evite la interna, de modo que las elecciones del 7 de junio sean una mera formalidad.

Esos sectores son el que reúne a las líneas internas referenciadas en Maximiliano Abad, Gustavo Posse y Daniel Salvador; Evolución, con Pablo Domenichini como referente provincial, por un lado,y la vertiente liderada por Miguel Fernández, que tenía la pelota en su campo al comenzar la cumbre de hoy.

En la reunión, se esperaba que el fernandismo presentara un borrador alternativo a la propuesta del abadismo “extendido”, que preveía quedarse con la presidencia del Comité Provincia y la vicepresidencia de la Convención, en tanto que le reservaba al sector de Martín Lousteau la vicepresidencia del primero y la presidencia de la segunda.

El cónclave se prolongó hasta la noche y se preveía que, de haber acuerdo, se elaboraría un borrador que quedaría ratificado mañana.
 

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