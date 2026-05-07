Volver | La Tecla Municipios 7 de mayo de 2026 EN EL CONURBANO

Libertarios dialoguistas ganan músculo y se quedan con concejales que rompieron con LLA

El sector encabezado por Carlos Kikuchi y Sergio Vargas amplió su armado en la provincia de Buenos Aires y ahora incorporó representación en el Concejo Deliberante de Merlo. Las dirigentes que se sumaron habían llegado en 2023 por La Libertad Avanza.

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