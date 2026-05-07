7 de mayo de 2026
EN EL CONURBANO
Libertarios dialoguistas ganan músculo y se quedan con concejales que rompieron con LLA
El sector encabezado por Carlos Kikuchi y Sergio Vargas amplió su armado en la provincia de Buenos Aires y ahora incorporó representación en el Concejo Deliberante de Merlo. Las dirigentes que se sumaron habían llegado en 2023 por La Libertad Avanza.
El espacio político Unión y Libertad, referenciado en Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, avanza en la construcción de un nuevo frente en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, sumó en las últimas semanas nuevas incorporaciones en el distrito de Merlo de dirigentes que rompieron con La Libertad Avanza (LLA).
Se trata de las concejales Andrea Ferrari Borges y Paola Toledo, actual vicepresidenta primera del Concejo Deliberante local, además de la consejera escolar Camila Villalba, quienes pasaron a integrar el armado político que busca consolidarse como una alternativa dentro del mapa libertario bonaerense.
La incorporación tiene además un fuerte componente político porque, en el caso de Toledo y Villalba, ambas habían sido electas en 2023 bajo el sello de La Libertad Avanza, el espacio que llevó a Javier Milei a la presidencia.
Ferrari Borges, en tanto, asumió recientemente su banca tras el fallecimiento del concejal Raúl Lorenzo, conocido políticamente como “Tucán”. Lorenzo había protagonizado previamente una ruptura con sectores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires luego de cuestionar el funcionamiento interno del armado libertario.
Ese antecedente ahora vuelve a cobrar relevancia porque el pase de dirigentes hacia Unión y Libertad profundiza las señales de fragmentación dentro del esquema libertario bonaerense, especialmente en algunos distritos donde comenzaron a emerger diferencias políticas y disputas territoriales entre referentes locales y la conducción provincial.
El movimiento también fortalece la estrategia de Unión y Libertad es ampliar la estructura municipal y representación institucional de cara al nuevo frente político que buscan consolidar en territorio bonaerense, en medio de un escenario donde distintos sectores libertarios empiezan a tomar distancia del armado alineado con Sebastián Pareja.
A mediados de marzo, los senadores Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Paola Ventura, junto con el diputado Martín Rozas (presidente de ese bloque en Diputados) y la diputada Silvina Vaccarezza, aliada de la UCR., mantuvieron un encuentro en La Plata con el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y con el ex legislador Emilio Monzó.
La reunión se dio en el marco de una agenda de diálogo con distintos sectores políticos que comparten la necesidad de construir una alternativa seria, amplia y con capacidad de gestión para la Argentina que viene, señalaron los organizadores del cónclave. Durante la reunión, intercambiaron visiones sobre el escenario político, económico y social que atraviesan el país y la provincia de Buenos Aires, y coincidieron en la importancia de avanzar en una propuesta que recupere previsibilidad, promueva la inversión, fortalezca la producción y acompañe la generación de empleo genuino.