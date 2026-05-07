Marcelo Romero: “El delincuente observa al poder político y hoy no ve una postura contundente”
El ex fiscal y actual subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad nacional cuestionó al gobernador Axel Kicillof y al intendente Julio Alak por la política de seguridad en La Plata. Habló sobre crimen organizado, narcotráfico, la falta de coordinación con Nación y defendió una visión “dura” del derecho penal.
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El ex fiscal platense y actual subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Marcelo Romero, realizó un duro diagnóstico sobre la situación de seguridad en La Plata y la provincia de Buenos Aires. En diálogo con el programa Desconfiados, cuestionó tanto al gobernador Axel Kicillof como al intendente Julio Alak, advirtió sobre la presencia del crimen organizado y defendió una visión “dura” del derecho penal.
“Me preocupan dos posturas: la postura del señor gobernador y la postura del intendente”, afirmó Romero al comienzo de la entrevista. Según explicó, frente al delito “el titular del Poder Ejecutivo, sea nacional, provincial o municipal, tiene que tener una postura explícita y contundente”.
“Yo no veo, por ejemplo, en el gobernador Kicillof y en el intendente Alak una postura contundente en contra del delito y del delincuente”, sostuvo. Y agregó: “No digo que tengan que salir a caminar la calle, eso es tarea de la Policía y del sistema penal, pero el líder político elegido por la ciudadanía tiene que adoptar una postura diferente porque el delincuente observa todo esto”.
Romero consideró además que las respuestas tradicionales frente a la inseguridad ya no resultan eficaces. “Cuando se habla de seguridad, lo primero que dicen es ‘hay que poner más policías en las calles’. Eso podía servir en 1920, cuando el policía de la esquina imponía autoridad y respeto. Hoy sabemos que eso es imposible”, señaló.
En ese sentido, describió un cambio cultural alrededor del delito y aseguró que actualmente “el delincuente no se intimida ante el sistema penal, ni ante la Policía, ni ante las cámaras y mucho menos ante la Justicia”.
“He sido fiscal muchos años y veía cómo el joven delincuente desafiaba permanentemente al sistema. Hoy lo vemos en las redes sociales, cómo se sacan selfies con las caras cubiertas, con armas y con lo robado”, expresó.
Para Romero, “se ha romantizado de tal forma el delito que ya ni siquiera está mal visto”. Como ejemplo, mencionó los funerales de delincuentes abatidos por fuerzas de seguridad: “Hay tiros al aire, víctimas y demás, y esto es tomado con cierta simpatía”.
También vinculó esta situación con el plano cultural y audiovisual. “¿Cuántas series nacionales muestran al delincuente como un héroe del margen? Todo eso genera un caldo de cultivo”, indicó.
Consultado sobre si la principal preocupación en la provincia debe ser el delito callejero o el avance del crimen organizado, respondió: “Ambas cosas”.
“El crimen callejero, improvisado o amateur, es el que roba, mata y viola en los barrios. Pero el crimen organizado también está presente: narcotráfico, trata de personas, cibercrimen, contrabando”, enumeró.
A partir de allí, cuestionó a la dirigencia política por desviar el eje del debate cuando se habla de inseguridad. “Cuando usted le pregunta a un político qué va a hacer en seguridad, toma la colectora y se va para el lado de la educación, la falta de oportunidades o la situación económica”, criticó.
“Claro que todo eso tiene que ver con el caldo de cultivo del delito, pero el sistema penal del Estado no se encarga ni de la educación ni del trabajo”, afirmó. Y añadió: “Los funcionarios de seguridad y justicia penal tienen que hablar de seguridad, justicia penal y sistema penitenciario”.
En ese contexto, recordó un reciente episodio ocurrido dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense. “La semana pasada se descubrió una industria criminal dentro de una unidad penitenciaria bonaerense. Eso no pudo funcionar sin complicidad o sin una gigantesca incompetencia”, lanzó.
Romero también apuntó contra la falta de coordinación entre la Provincia y el Gobierno nacional en materia de seguridad. “El gobernador de la Provincia de Buenos Aires no acepta la ayuda del Ministerio de Seguridad Nacional”, sostuvo.
Como contracara, puso como ejemplo el caso de Rosario y la provincia de Santa Fe. “Allí hay diferencias políticas e ideológicas entre el gobierno provincial y el nacional, pero aceptaron trabajar en conjunto con las fuerzas federales y eso permitió avanzar contra el narcotráfico”, señaló.
“No significa que las fuerzas federales vayan como una intervención. Trabajan coordinadamente con la Policía provincial, fiscales y jueces”, explicó.
Además, aclaró que las fuerzas federales no pueden intervenir sin autorización política. “El Ministerio de Seguridad no puede tomar por asalto una provincia sin un pedido expreso del gobernador”, remarcó.
En esa línea, aseguró que el principal problema es político. “Falta acuerdo político, porque la coordinación viene después”, dijo.
“No significa cambiar ideologías. Kicillof puede seguir siendo kirchnerista y mantener sus posiciones, pero para coordinar políticas de seguridad primero tiene que existir un acuerdo político”, insistió.
Romero también cuestionó al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. “Cada vez que recibe una crítica salta a responder en redes sociales, cuando el pueblo está esperando otra cosa”, afirmó.
Sobre las estrategias de prevención, rechazó nuevamente la idea de reforzar únicamente el patrullaje. “No puede haber un policía caminando a las tres de la mañana en barrios peligrosos porque corre riesgo su vida”, indicó.
“Tampoco sirve una garita porque la balean. Las estrategias criminales cambiaron”, explicó.
Para el ex fiscal, el camino pasa por incorporar inteligencia criminal y tecnología. “No podemos seguir dándole al vecino una falsa sensación de seguridad con un patrullero dando vueltas con la luz azul”, sostuvo.
“El delincuente espera que pase el patrullero y después actúa. Por eso tiene que haber inteligencia criminal y nuevas herramientas”, agregó.
Sobre el final de la entrevista, Romero fue consultado por los rumores que lo ubican como posible candidato para ocupar una de las vacantes en la Suprema Corte bonaerense.
“Estoy enterado de la versión. No recibí ningún llamado oficial, pero la versión está”, admitió.
“Para mí sería un honor gigantesco, un broche de oro para mi carrera dentro del sistema penal del Estado”, aseguró.
En caso de llegar al máximo tribunal bonaerense, anticipó cuál sería su mirada jurídica. “Mantendría bien alto el derecho penal y mi repudio al abolicionismo”, afirmó.
Sin embargo, diferenció esa postura del garantismo. “El abolicionismo encarnado en Argentina por Zaffaroni no tiene nada que ver con el garantismo”, sostuvo.
“Yo soy y fui un defensor acérrimo de las garantías constitucionales, pero también del derecho penal”, expresó.
Finalmente, resumió su visión del sistema judicial con una definición clásica. “Para el peor criminal, el mejor defensor. Para el peor crimen, el mejor juicio. Eso es el sistema penal y eso es la Justicia”, concluyó.