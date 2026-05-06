6 de mayo de 2026
QUIERO RETRUCO
Mayra cruzó fuerte a Bianco: “Quizás les convenga la mafia judicial”
La diputada se despachó contra quienes no reconocen a CFK como conductora y afirman que el peronismo no está proscripto. “Aunque no les guste, Cristina conduce”, dijo.
La diputada provincial de Fuerza Patria y referente de La Cámpora Mayra Mendoza salió hoy al cruce de los dichos del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco (sin nombrarlo), y sugirió que a quienes niegan la conducción de CFK “quizás les convenga la mafia judicial”.
La ex intendenta de Quilmes y actual legisladora bonaerense criticó fuertemente la idea de que el peronismo no está proscripto, sino sólo la expresidenta, un concepto que había vertido Bianco anteayer.
El ministro y mano derecha del gobernador Axel Kicillof había argumentado que, si bien la exmandataria (presa en su domicilio de Constitución) está proscripta, el peronismo como movimiento no lo está, ya que pudo presentar listas de candidatos en las últimas elecciones.
“¿Alguien puede decir que el peronismo no estuvo proscripto del ’55 al ’73, cuando Perón estuvo en el exilio?”, se preguntó Mendoza retóricamente. “¿Pudo haber candidato? Sí. Pero así salió eso de querer hacer peronismo sin Perón”, recordó.
“Cuando una lee a Eva Perón, se da cuenta de que siempre luchó contra la proscripción, luchó contra la persecución de los líderes, como lo hacían en su momento contra Perón, como lo hicieron contra ella misma”, dijo la diputada. “Si Evita estuviera entre nosotras, militaría por la libertad de Cristina.”
“Eva Perón, Cristina Fernández de Kirchner, son mujeres que nos guían, una desde el cielo y otra desde San José 1111. Porque aunque no les guste, Cristina conduce desde San José 1111. Al que quiera pensar otra cosa quizás le convenga la mafia judicial, esta Corte corrupta que la tiene secuestrada”, disparó Mendoza.
“Si Cristina quiere ser presidenta, que la dejen ser candidata”, reclamó la legisladora camporista.
Mendoza hizo estas apreciaciones durante una jornada de reconocimiento a 18 mujeres bonaerenses, a 107 años del nacimiento de Evita, acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Alejandro Dichiara, y la diputada nacional Teresa García, entre otros dirigentes.
“No puedo correrme de homenajear a Eva Perón sin pensar en lo que está sufriendo y padeciendo Cristina por todas nosotras, por la Asignación Universal por Hijo, por la inclusión jubilatoria, por el derecho a la identidad, por el matrimonio igualitario, por haber logrado la soberanía y la independencia que este país necesita para poder crecer e incluir”, manifestó la quilmeña. “Realmente prefiero ser insoportable antes que quedarme callada ante muchos de los varones que hoy tienen la oportunidad de representar gracias a Cristina.”