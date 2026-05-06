Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de mayo de 2026 QUIERO RETRUCO

Mayra cruzó fuerte a Bianco: “Quizás les convenga la mafia judicial”

La diputada se despachó contra quienes no reconocen a CFK como conductora y afirman que el peronismo no está proscripto. “Aunque no les guste, Cristina conduce”, dijo.

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