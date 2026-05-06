Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de mayo de 2026 ENCUENTROS

Intendentes debatieron con Alonso y pidieron una Ley de policía municipal

En Escobar hubo un importante encuentro entre el ministro de Seguridad e intendentes tanto del Conurbano como el interior. Hubo avances para presentar en la Legislatura un proyecto de ley para la creación de policías municipales

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