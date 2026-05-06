6 de mayo de 2026
ENCUENTROS
Intendentes debatieron con Alonso y pidieron una Ley de policía municipal
En Escobar hubo un importante encuentro entre el ministro de Seguridad e intendentes tanto del Conurbano como el interior. Hubo avances para presentar en la Legislatura un proyecto de ley para la creación de policías municipales
Con el fin de fortalecer la lucha contra la inseguridad en todo el territorio bonaerense, en Escobar hubo una reunión encabezada por el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, junto a un puñado de intendentes de varios sectores políticos repartidos entre el Conurbano y el interior.
Hubo un intenso debate sobre cómo fortalecer la seguridad en los territorios y los intendentes expresaron la necesidad del debate legislativo para crear una Ley de Policía Municipal, para que cada uno de los 135 distritos bonaerenses pueda contar con efectivos policiales locales.
Además de Javier Alonso, participaron del encuentro el intendente Ariel Sujarchuk (Escobar) y sus pares Federico Otermín (Lomas de Zamora); Ramón Lanús (San Isidro); Federico Achaval (Pilar); Leonardo Boto (Luján), Gastón Granados (Ezeiza); Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Federico Susbielles (Bahía Blanca).
En dicho encuentro, los dirigentes debatieron y pidieron un marco legal para municipios que se están haciendo cargo de la seguridad. La reunión se llevó a cabo en el edificio de la Secretaría de Seguridad de la localidad de Escobar, donde se planteó la necesidad de trabajar en un proyecto consensuado que permita actualizar el marco normativo vigente en materia de seguridad.
A raíz de este encuentro, el Poder Ejecutivo bonaerense se comprometió en “llevar a la legislatura provincial un nuevo proyecto de ley para modernizar la seguridad municipal y formalizar la creación de las policías municipales, poniendo en valor el trabajo de los jefes y jefas comunales que abordamos esta tarea con compromiso e inversión”, según indico el mandamás de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
En ese sentido, el intendente de San Isidro valoró la convocatoria del Gobierno provincial y destacó la importancia de generar estos espacios de trabajo conjunto: “Valoramos que el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, haya convocado a una reunión a los intendentes que desde distintos espacios políticos venimos planteando una posición similar. Creemos que generar estos espacios, escuchar a los intendentes, es un primer paso importante para todos nuestros vecinos”.
“Mientras el gobierno nacional redunda en los discursos vacíos, en nuestra provincia, las políticas de seguridad son una construcción real que se traduce en acciones que benefician a toda la sociedad”, sentenció Ferraresi a través de su cuenta de X
Por otra parte, el intendente de Pilar, Federico Achaval, dejó sus sensaciones luego del encuentro y dijo que “es fundamental que sigamos fortaleciendo el trabajo coordinado, sumando herramientas e invirtiendo en tecnología y capacitación para mejorar la prevención en cada uno de nuestros barrios”.
Asimismo, el intendente Ramón Lanús sostuvo la necesidad de avanzar en una herramienta concreta para los municipios: “Hace tiempo que desde San Isidro venimos impulsando el tratamiento de una ley que habilite a los municipios grandes de la provincia a contar con una policía local con verdadera autonomía y responsabilidades claramente definidas. No se trata de una aspiración abstracta, sino de la necesidad de disponer de herramientas reales para convalidar algo que ya está ocurriendo y responder, con eficacia, a la demanda de seguridad de nuestros vecinos.”
Tras el encuentro, el ministro Alonso destacó el rol de los intendentes y la experiencia de municipios como Escobar, que lanzó su propia Policía Municipal en marzo de 2025: “Estamos reconociendo, escuchando y valorando el rol de los municipios, algo que hoy la ley no contempla, que vienen haciendo un esfuerzo enorme con efectivos propios, centros de monitoreo y prevención, y esa experiencia debe ser considerada”. Además, el ministro advirtió sobre el impacto del recorte de fondos nacionales destinados a la Provincia: “El gobierno nacional nos sacó recursos que financiaban la política de seguridad y eso limita mucho lo que podemos hacer. Por eso también tenemos que discutir cómo se financia el esfuerzo que hoy están llevando adelante los municipios”.
Por su parte, el intendente Ariel Sujarchuk expresó: “Lo que estamos debatiendo es la necesidad de una ley que otorgue facultades, mejore el financiamiento y garantice que la seguridad sea una verdadera política de Estado que -a su vez- podamos implementar todos los distritos que venimos trabajando fuerte en este tema”.