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6 de mayo de 2026
CUMBRE

Interna radical: primer acercamiento, pero aún sin acuerdo para la unidad

Referentes de los tres espacios que se disputan la conducción se reunieron hoy para intentar armar una lista común y evitar una compulsa electoral. El cierre de listas es el viernes. Mañana volverán a reunirse, con la pelota en el sector de Miguel Fernández.

Interna radical: primer acercamiento, pero aún sin acuerdo para la unidad
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Dirigentes de los tres sectores en pugna en la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires se reunieron hoy en un intento por arribar a un acuerdo que permita confeccionar una lista de unidad y evitar la compulsa interna en las elecciones del 7 de junio.

Se trató de un primer acercamiento, en el que no se llegó a un acuerdo entre los representantes del sector en el que confluyen las líneas de Maximiliano Abad, Gustavo Posse y Daniel Salvador; el que lidera Miguel Fernández, y Evolución, con Pablo Domenichini a la cabeza.

Desde el abadismo “extendido” enviaron como emisarios a Andrés “Keto” Villalva, el possista Walter Carusso y Sebastián Salvador.

En tanto, por la línea de Fernández estuvieron presdentes Manuel Cisneros (referenciado en Pablo Juliano), la diputada Alejandra Lordén y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas.

Finalmente, Evolución estuvo representada por Fernando Pérez y el diputado Matías Civale.

Aunque no se arribó a un acuerdo, el oficialismo presentó una propuesta para la lista común, en la que la presidencia del Comité quedaría en manos de esa línea y la vicepresidencia iría para Evolución, en tanto que en la Convención se invertiría la fórmula; el sector de Fernández obtendría otros cargos.

A los dirigentes de Fernández los instaron a presentar una propuesta alternativa, con el objeto de arribar a un consenso en la próxima reunión, que tendrá lugar mañana a las 14.30, un día antes del cierre de listas.

Pero desde ese sector dijeron a La Tecla que “es difícil presentar una propuesta que equilibre la del abadismo cuando no te dicen cuáles son los candidatos que van a presentar a presidente y vice del Comité y la Convención”.

La cuestión debería definirse mañana, cuando faltarán menos de 24 horas para la presentación de las listas, y a un mes de la elección interna de junio.
 

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