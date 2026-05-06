Interna radical: primer acercamiento, pero aún sin acuerdo para la unidad
Referentes de los tres espacios que se disputan la conducción se reunieron hoy para intentar armar una lista común y evitar una compulsa electoral. El cierre de listas es el viernes. Mañana volverán a reunirse, con la pelota en el sector de Miguel Fernández.
Dirigentes de los tres sectores en pugna en la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires se reunieron hoy en un intento por arribar a un acuerdo que permita confeccionar una lista de unidad y evitar la compulsa interna en las elecciones del 7 de junio.
Se trató de un primer acercamiento, en el que no se llegó a un acuerdo entre los representantes del sector en el que confluyen las líneas de Maximiliano Abad, Gustavo Posse y Daniel Salvador; el que lidera Miguel Fernández, y Evolución, con Pablo Domenichini a la cabeza.
Desde el abadismo “extendido” enviaron como emisarios a Andrés “Keto” Villalva, el possista Walter Carusso y Sebastián Salvador.
En tanto, por la línea de Fernández estuvieron presdentes Manuel Cisneros (referenciado en Pablo Juliano), la diputada Alejandra Lordén y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas.
Finalmente, Evolución estuvo representada por Fernando Pérez y el diputado Matías Civale.
Aunque no se arribó a un acuerdo, el oficialismo presentó una propuesta para la lista común, en la que la presidencia del Comité quedaría en manos de esa línea y la vicepresidencia iría para Evolución, en tanto que en la Convención se invertiría la fórmula; el sector de Fernández obtendría otros cargos.
A los dirigentes de Fernández los instaron a presentar una propuesta alternativa, con el objeto de arribar a un consenso en la próxima reunión, que tendrá lugar mañana a las 14.30, un día antes del cierre de listas.
Pero desde ese sector dijeron a La Tecla que “es difícil presentar una propuesta que equilibre la del abadismo cuando no te dicen cuáles son los candidatos que van a presentar a presidente y vice del Comité y la Convención”.
La cuestión debería definirse mañana, cuando faltarán menos de 24 horas para la presentación de las listas, y a un mes de la elección interna de junio.