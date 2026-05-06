Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de mayo de 2026 CUMBRE

Interna radical: primer acercamiento, pero aún sin acuerdo para la unidad

Referentes de los tres espacios que se disputan la conducción se reunieron hoy para intentar armar una lista común y evitar una compulsa electoral. El cierre de listas es el viernes. Mañana volverán a reunirse, con la pelota en el sector de Miguel Fernández.

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