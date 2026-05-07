Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de mayo de 2026 PARTIDOS ATOMIZADOS

Karinismo dominante, relevo muy cantado y dos en carrera para 2027

La batalla nada oculta en el seno de La Libertad Avanza, que se registra a nivel nacional entre sectores que responden a Karina Milei y Santiago Caputo, repercute en el partido a nivel provincial.

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