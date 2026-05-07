7 de mayo de 2026
PARTIDOS ATOMIZADOS
Karinismo dominante, relevo muy cantado y dos en carrera para 2027
La batalla nada oculta en el seno de La Libertad Avanza, que se registra a nivel nacional entre sectores que responden a Karina Milei y Santiago Caputo, repercute en el partido a nivel provincial.
La batalla nada oculta en el seno de La Libertad Avanza, que se registra a nivel nacional entre sectores que responden a Karina Milei y Santiago Caputo, repercute en el partido a nivel provincial.
El enfrentamiento se produce con más sigilo que el que se registra en la Rosada, aunque llegó a picos de fuertes choques, incluso a golpes de puño, como el que propinó en Rosario el armador provincial Sebastián Pareja al tuitero conocido como Traductor Te Ama (su nombre real es Esteban Glavinich), uno de los más activos de Las Fuerzas del Cielo en las redes sociales.
Los leales a Santiago Caputo parecieran haber quedado relegados a un rol mediático, tanto que en las elecciones del año pasado apenas inscribieron unos pocos nombres en las listas, copadas por el karinismo/parejismo en el territorio bonaerense.
Así quedó demostrado días atrás en Suipacha, donde el partido organizó un encuentro para dar el puntapié inicial al curso 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), que preside honoríficamente el propio Pareja.
Excepto la presencia del diputado provincial Nahuel Sotelo, hasta hace poco secretario de Culto y Civilización del gobierno de Javier Milei, los caputistas brillaron por su ausencia, dejando el centro de la escena a Karina, Martín Menem y Pareja.
Sí, en cambio, dijo presente el ministro del Interior, Diego Santilli, quien cuenta con el respaldo del PRO para la carrera por la gobernación bonaerense el año próximo, una disputa que tendrá al armador provincial como competidor y, según señalan, el favorito de la hermana del Presidente.
La contienda también se trasladó a la Legislatura, más concretamente a la Cámara de Diputados, donde se registró un fuerte sacudón que no sorprendió a nadie.
Confirmando los rumores que circulaban desde finales de 2025, el presidente del bloque en la Cámara baja, Agustín Romo, dejará su lugar en manos de Juan Osaba, en un enroque que depositará al tuitero caputista en la vicepresidencia del cuerpo que ocupa, hasta el momento, el referente de la Octava sección.
Así, la bancada libertaria quedará en manos del parejista y el relevo se producirá en la primera sesión que realice la Cámara, paralizada hasta el momento por las internas que impidieron, incluso, formar las comisiones de trabajo.