Declaraciones juradas no tan juradas

Con algunas excepciones, las áreas más sensibles de la administración bonaerense tienen DD.JJ de sus funcionarios pendientes. Nulas sanciones y la situación con los intendentes
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A nueve años de la sanción de la Ley 15.000, la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales en la provincia de Buenos Aires muestra fallas estructurales. Al 26 de noviembre de 2025, se registraban 1.065 DDJJ pendientes entre funcionarios y agentes públicos. El universo incluye desde asesores y personal de gabinete hasta directores provinciales, gerentes y autoridades de empresas estatales. Perfiles con peso político y poder de decisión.
El incumplimiento es transversal a toda la administración: ministerios, organismos descentralizados y entes públicos presentan casos, sin excepción. Sin embargo, este relevamiento pone el foco en un recorte específico sobre los cargos jerárquicos de cada área, lo que permite evidenciar el cuadro institucional. A su vez, áreas como Salud y Educación concentran los mayores faltantes, en estructuras donde el control parece diluirse.Con sanciones prácticamente inofensivas, el horizonte de transparencia no tiene aires de cambio.
A excepción de algunos, casi todos los ministerios registran funcionarios con Declaracions Juradas pendientes.
Entre la ley y la ordenanza, los intendentes safan con las DDJJ
Un vacío normativo entre la legislación provincial y las ordenanzas locales permite que intendentes bonaerenses asuman y ejerzan el cargo sin presentar declaración jurada patrimonial, una obligación que sí alcanza al resto de los funcionarios públicos. La Ley 15.000, sancionada en diciembre de 2017, establece este requisito para un universo cercano a 25.000 agentes de la Provincia, pero deja afuera a los jefes comunales.
El punto clave está en el artículo 19 de la norma, que “invita” a los municipios a adherir. Esa fórmula no es vinculante: cada distrito decide si adopta —o no— un régimen propio de transparencia. El resultado es una aplicación fragmentada y desigual. Hay municipios, como La Plata, donde el intendente está obligado a presentar su declaración jurada, pero son la excepción.
Incluso donde existen ordenanzas, el acceso a las DD.JJ suele ser difícil.
En la práctica, incluso donde existen ordenanzas, la información suele ser de difícil acceso. Las declaraciones juradas pueden encontrarse en secciones de “Transparencia” de los sitios oficiales, muchas veces desactualizadas o directamente vacías. La ausencia de un estándar homogéneo y de controles efectivos erosiona la rendición de cuentas.
La situación resulta particularmente sensible si se considera que los intendentes administran presupuestos millonarios, contratan obra pública y toman decisiones con impacto directo en la vida cotidiana. Cabe destacar, además, que su nivel de responsabilidad es igual o mayor al de otros funcionarios alcanzados por la ley provincial. Una zona gris donde transitan sin control.