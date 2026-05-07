Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de mayo de 2026 CRISIS

Milei ajusta salud, educación y obra pública, pero aumenta fondos de Inteligencia

Un informe sobre la ejecución presupuestaria nacional expone un fuerte recorte del gasto público en comparación con 2023. Caen programas alimentarios, hospitales, universidades, ciencia, rutas y asistencia a provincias y municipios. En paralelo, crecen las partidas para la SIDE y se sostiene el peso del pago de deuda.

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