Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de mayo de 2026 CRISIS ECONÓMICA

Más largo que esperanza de intendentes: siguen sin respuestas por fondos libres

Un grupo de tres jefes comunales pasó por la Legislatura y fueron recibidos por las autoridades de la Cámara de Diputados. Destacaron la predisposición, pero no obtuvieron soluciones concretas. Sin embargo, se abre una luz de al final del túnel.

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