8 de mayo de 2026
FUERTE AMPLIACION
Kicillof le da superpoderes al Astillero Río Santiago para firmar contratos y litigar
La Provincia amplió las facultades del Ente Administrador del Astillero Río Santiago y habilitó a sus autoridades a cerrar acuerdos comerciales, intervenir en litigios y avanzar en conciliaciones judiciales sin necesidad de decretos específicos. Buscan acelerar la operatoria industrial del histórico complejo naval.
El gobierno de Axel Kicillof avanzó con una fuerte ampliación de las facultades operativas del Astillero Río Santiago y habilitó a sus máximas autoridades a firmar contratos, aprobar acuerdos comerciales y participar en procesos judiciales y arbitrales nacionales e internacionales en nombre del ente estatal.
La medida quedó oficializada mediante el Decreto 357/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, y apunta a “brindar una mayor agilidad de gestión” al complejo naval ubicado en Ensenada, uno de los principales símbolos industriales de la provincia de Buenos Aires.
A partir de ahora, el presidente del Ente Administrador del Astillero podrá suscribir y aprobar actos vinculados con la comercialización de bienes y servicios, además de contratos necesarios para la ejecución de actividades industriales y metalúrgicas. Las atribuciones también alcanzan la disposición de materiales abandonados, rezagos y bienes considerados riesgosos para la seguridad o el ambiente.
El decreto además habilita a las autoridades del Astillero a intervenir ante la Fiscalía de Estado para impulsar procesos judiciales o arbitrales, incluso en ámbitos internacionales o extranjeros. La autorización incluye allanamientos, conciliaciones, transacciones, desistimientos y acuerdos procesales.
En los hechos, la administración bonaerense descentralizó parte de las decisiones vinculadas con el giro comercial y jurídico del Astillero, históricamente atravesado por conflictos financieros, demoras productivas y negociaciones complejas con proveedores y organismos públicos.
La normativa también establece un esquema de continuidad administrativa: en caso de vacancia temporal de la presidencia y vicepresidencia del ente, las facultades pasarán automáticamente al gerente general del Astillero Río Santiago. El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de garantizar la operatoria permanente del complejo industrial.
Dentro de los fundamentos, el Ejecutivo recordó que el Astillero tiene capacidad para firmar convenios con organismos municipales, provinciales, nacionales e internacionales, además de prestar servicios de diseño, construcción y puesta en funcionamiento de embarcaciones y maquinarias para distintos clientes públicos y privados.
La decisión llega en un contexto de fuerte disputa política por el futuro de las empresas estatales y de creciente presión sobre la industria naval. En ese marco, Kicillof apuesta a reforzar la autonomía operativa del Astillero Río Santiago y darle mayor margen de maniobra para acelerar contratos, negocios y acuerdos estratégicos sin depender de autorizaciones administrativas más extensas.