Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de mayo de 2026 FUERTE AMPLIACION

Kicillof le da superpoderes al Astillero Río Santiago para firmar contratos y litigar

La Provincia amplió las facultades del Ente Administrador del Astillero Río Santiago y habilitó a sus autoridades a cerrar acuerdos comerciales, intervenir en litigios y avanzar en conciliaciones judiciales sin necesidad de decretos específicos. Buscan acelerar la operatoria industrial del histórico complejo naval.

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