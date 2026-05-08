Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de mayo de 2026 EN CRISIS

Universidades en alerta: recortes, obras frenadas y un colapso que ya golpea a PBA

Más de 60 universidades nacionales denuncian que el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario mientras se profundiza el ajuste sobre salarios, becas, investigación y funcionamiento. El escenario en la provincia

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