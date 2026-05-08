China Suárez y Mauro Icardi: crisis terminal y separación inminente

La relación entre Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi estalló en las últimas horas.



Las tensiones por el próximo destino deportivo del jugador argentino se convirtieron en el detonante de una crisis que ya era visible para el entorno de la pareja.



Icardi no continuará en el Galatasaray la próxima temporada. A pesar de sus buenos números como goleador, su conducta fuera de la cancha generó malestar en la institución turca.



El futbolista rechazó una oferta de renovación por la mitad de su salario actual y surgió una propuesta de un equipo recién ascendido que está dispuesto a pagar lo que pide, pero con una gran complicación: mudarse a una ciudad muy pequeña en la frontera con Irán.



Además el deportista vendió la mansión de 6 millones de dólares que había comprado y busca otra cerca de donde vive Wanda Nara, su exmujer.



La relación entre la actriz y el delantero siempre estuvo bajo la lupa mediática. El quiebre se venía gestando desde hace varios meses por la dificultad de compatibilizar la carrera de Icardi en Turquía con la vida y el trabajo de Suárez en Argentina. Hasta el momento, ni la China Suárez ni Mauro Icardi realizaron declaraciones públicas sobre la situación. Las próximas semanas, con la definición del futuro contractual del jugador, serán clave para confirmar si la pareja finalmente se separó.