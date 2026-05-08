Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de mayo de 2026 ESTE VIERNES

Máximo Kirchner evoluciona faborablemente: qué dice el parte médico

El diputado nacional se sometió a una intervención quirúrgica en un hospital de la capital bonaerense. El dirigente sigue internado con un diagnóstico positivo. Dejó un mensaje sobre Cristina Fernández de Kirchner en las redes sociales.

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