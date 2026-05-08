8 de mayo de 2026
ESTE VIERNES
Máximo Kirchner evoluciona faborablemente: qué dice el parte médico
El diputado nacional se sometió a una intervención quirúrgica en un hospital de la capital bonaerense. El dirigente sigue internado con un diagnóstico positivo. Dejó un mensaje sobre Cristina Fernández de Kirchner en las redes sociales.
El diputado nacional, Máximo Kirchner, fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de La Plata este viernes. Desde el entorno del camporista indicaron que el parte médico se conocerá tras la cirugía.
El líder de La Cámpora dejó un mensaje en las redes sociales para anunciar su situación de salud y dijo que "cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes".
Desde el Hospital Italiano de La Plata publicaron el parte médico de Máximo Kirchner, donde indicaron que fue internado debido a un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. El parte estuvo firmado por el Director General del nosocomio, Roberto Martínez, y expresó: "En el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento".
"En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan. Je", añadió.
Luego habló sobre Cristina Fernández y expresó ó que "quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga".
"¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico", agregó.
A su vez, aseguró que "a Ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones".
"Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso. Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común", manifestó.