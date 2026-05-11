Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de mayo de 2026 ATR

Con La Cámpora en llamas, Magario apresura la conformación de comisiones

El kicillofismo apura la oficialización de nuevas comisiones, luego del cortocircuito producido en Legislación General, donde el camporismo se abstuvo de votar a Germán Lago como presidente. El cronograma de las próximas.

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