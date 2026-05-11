Con La Cámpora en llamas, Magario apresura la conformación de comisiones
El kicillofismo apura la oficialización de nuevas comisiones, luego del cortocircuito producido en Legislación General, donde el camporismo se abstuvo de votar a Germán Lago como presidente. El cronograma de las próximas.
La puesta en marcha de la comisión de Legislación General en el Senado bonaerense expuso, una vez más, la tensión que se vive en el seno del bloque oficialista, que conduce Sergio Berni, luego de conocerse el decreto que firmó la titular del cuerpo, Verónica Magario.
La Cámpora, a través de sus principales alfiles, dejó en claro que no está de acuerdo con la distribución de presidencias entre los sectores, y lo dejó en claro cuando el camporista Diego Videla se abstuvo de votar al kicillofista Germán Lago como titular del grupo.
En el esquema original (falta designar autoridades en Reforma Política, la “niña bonita” de este año), el bahiense Marcelo Feliú quedaría al frente de Presupuesto; la massista Malena Galmarini en Legislación General y el camporista Emmanuel González Santalla en Asuntos Constitucionales.
Pero La Cámpora asegura que se violó el acuerdo y Santalla fue corrido de la estratégica Asuntos Constitucionales, quedando en manos de la esposa de Sergio Massa, quedando abierta la incógnita sobre la conformación del resto de comisiones, prevista para los próximos días.
Así, este martes 12 realizaría su reunión constitutiva la comisión de Asuntos Agrarios y Pesca, presidida por el libertario Gonzalo Cabezas, con el axelista Jorge Paredi y el también libertario Matías de Urraza secundándolo.
También está previsto que arranque la de Industria y Minería, con Sergio Vargas (Unión y Libertad) como presidente; Inés Laurini (La Cámpora) como vice y el citado Feliú como Secretario.
Otra que se pondrá en marcha este martes es Ambiente y Desarrollo Sostenible, que presidirá Emilia Subiza (Hechos-UCR Identidad) con el libertario Gonzalo Cabezas como vice y el kicillofista Jorge Paredi como Secretario.
Un día después, el miércoles 13, se constituirá la comisión de Comercio Interior, Pyme y Turismo, presidida por la libertaria Analía Balaudo, teniendo a la camporista Fernanda Raverta como vice y el sindicalista kicillofista Pedro Borgini como secretario.
El mismo día entrará en funcionamiento la de Salud Pública, presidida por Borgini.
Por último, el jueves 14 está convocada las comisión de Prevención de las Adicciones, con María Cecilia Martínez (LLA) como presidenta, acompañada por Evelyn Díaz (La Cámpora) en la vicepresidencia y Federico Fagioli (Juan Grabois) como Secretario.
También para el jueves se convocó a la comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y Discapacidad, encabezada por Natalia Quintana.