Intendentes en apuros: salarios en riesgo

Con la coparticipación en caída y una demanda social creciente, las cuentas están cada vez más ajustadas. Mes a mes, se complican las paritarias y algunos cuentan las monedas para el aguinaldo
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La situación económica crítica que atraviesa la provincia de Buenos Aires no discrimina entre el Conurbano y el interior. Con el correr de los meses los problemas se incrementan y los intendentes tienen que prestar atención a varias aristas para sostener las cuentas en orden. Pese a que generalmente las miradas están puestas en los grandes conglomerados urbanos, las zonas lejanas al Área Metropolitana de Buenos Aires son las más afectadas por la disminución de recursos y el aumento en las demandas.
Los dirigentes sienten terror por la situación económica y hacen malabares para tener las cuentas en orden. Sin señales de recuperación en el horizonte, la caída de la recaudación complica el sostenimiento de las finanzas y el pago de salarios.
Los municipios del interior bonaerense son los más perjudicados ante esta problemática que se incrementa con el correr de los días. Los recursos son cada vez más escasos, la demanda es mayor y los intendentes son el primer mostrador ante las necesidades de los vecinos. Los principales inconvenientes en los territorios giran en torno a la caída de la coparticipación a nivel nacional y provincial, el fuerte aumento en la contención social (medicamentos, alimentos, etc.), sumado a que la recaudación continúa en retroceso en los distritos.
Todos estos factores conforman un combo explosivo que obliga a los jefes comunales a tomar medidas para sostener las cuentas claras. Sin embargo, cada vez es mayor el número de alcaldes que tienen complicaciones para afrontar el pago de salarios. Es una situación que se charla entre grupos de intendentes y las alarmas están encendidas hace tiempo, lo que hace parecer que esta problemática aumentará con el correr de los días.
Ante esta situación, los jefes distritales que están en problemas tomaron medidas para sostener el ingreso de los trabajadores. Algunos desdoblaron el pago de sueldos, otros dialogaron con los gremios para realizar paritarias en un menor lapso de tiempo. También hubo recortes de salarios de la planta política y hasta hay alcaldes que hace dos meses que no perciben su salario para tratar de cumplir con las obligaciones.
Los dirigentes que no tomaron iniciativas para sostener los pagos, confirmaron a este medio que abonaron los salarios con muchísima dificultad y deslizaron la posibilidad de que existan problemáticas de este calibre en los próximos meses. La situación requiere de soluciones urgentes ante la chance de que el conflicto empeore y la economía de los territorios sea cada vez más compleja.
Uno de los principales factores de esta cuestión es la fuerte caída en la coparticipación. Ante esta situación, desde ARBA lanzaron un informe sobre la crisis económica que muestra un diagnóstico crítico centrado en la recesión sobre la actividad económica provincial y, en consecuencia, sobre la recaudación tributaria. De acuerdo a lo plasmado en el informe, la caída del Estimador Mensual de Actividad Económica provincial, registró una baja interanual del 3,6%, y en el retroceso de la industria manufacturera, con una disminución del 1,7%. Este escenario derivó en una reducción real del 3,7% en la base imponible del impuesto sobre los Ingresos Brutos, con caídas relevantes en sectores clave como la construcción, la industria, el comercio, el transporte y los servicios.
Otro de los factores que incrementa los problemas es la fuerte demanda que mantienen los municipios en concepto de salud pública. Los hospitales municipales no dan abasto con la creciente demanda de atención, los insumos médicos tienen costos siderales y la cobertura de las principales obras sociales cada vez alcanza para menos.
Todo este panorama, sumado al fuerte pase de pacientes del sector privado al público, la falta de pago por parte de las obras sociales y la baja del Plan Remediar, hace que el sistema de salud municipal se lleve un porcentaje enorme del presupuesto en cada uno de los distritos. De acuerdo a datos brindados por el ministerio de Salud bonaerense, en la era Milei hubo un aumento del 12% en la demanda de los hospitales bonaerenses.
Desde comienzos del 2026, los intendentes pusieron el grito en el cielo por la fuerte caída de la coparticipación. Como ese problema persistió en el tiempo y buena parte de los municipios tiene el mayor porcentaje de su presupuesto a través de este mecanismo, la baja en los recursos provinciales se convirtió en un factor fundamental que explica el porqué del contexto crítico.
De acuerdo al informe que presentó la Consultora PPA en enero de este año, un total de 99 municipios de la Provincia sufrieron bajas en el porcentaje de distribución del CUD. Con todo lo detallado, las arcas municipales en el interior de la Provincia están en un serio problema y no asoma un horizonte de mejora. Varios intendentes reclaman por la libre disponibilidad del FEFIM, y aun así el monto a obtener alcanza para muy poco.
De no resolverse la cuestión, los conflictos irán en aumento, generando serios problemas en los territorios.