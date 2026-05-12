Volver | La Tecla Informe Especial 12 de mayo de 2026 ECONOMIA MUNICIPAL

Por Francisco Messina

franmessina

Intendentes en apuros: salarios en riesgo

Con la coparticipación en caída y una demanda social creciente, las cuentas están cada vez más ajustadas. Mes a mes, se complican las paritarias y algunos cuentan las monedas para el aguinaldo

Compartir