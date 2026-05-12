Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de mayo de 2026 POLEMICA EN PUERTA

Municipios vs. Camioneros: una nueva guerra por la municipalización de la basura

Intendentes bonaerenses buscan revisar contratos millonarios de recolección en medio de la crisis fiscal, mientras Camioneros responde con amenazas, protestas y bloqueos para frenar cualquier cambio en el sistema.

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