Volver | La Tecla Nacionales 12 de mayo de 2026 EN PROBLEMAS

La universidad en emergencia: salarios bajo la pobreza y un ajuste del 41%

Un informe CEPA advirtió que el presupuesto universitario sufrió una caída histórica durante la gestión de Javier Milei y que gran parte de los docentes y no docentes cobran por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto, la comunidad educativa vuelve a movilizarse contra el ajuste.

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