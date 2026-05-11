Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de mayo de 2026 SE LAS TRAEN

En la Juventud Radical no hubo unidad y habrá interna a tres bandas

A diferencia de lo acordado para el Comité Provincia y la Convención partidaria, los jóvenes radicales bonaerenses no irán con lista única. El 7 de junio tres sectores se disputarán la presidencia.

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