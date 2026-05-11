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11 de mayo de 2026
SE LAS TRAEN

En la Juventud Radical no hubo unidad y habrá interna a tres bandas

A diferencia de lo acordado para el Comité Provincia y la Convención partidaria, los jóvenes radicales bonaerenses no irán con lista única. El 7 de junio tres sectores se disputarán la presidencia.

En la Juventud Radical no hubo unidad y habrá interna a tres bandas
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Finalmente la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense logró arribar a la ansiada lista única para el Comité Provincia, que será presidido por Emiliano Balbín, y para la Convención del partido. Pero no sucedió lo mismo en la rama juvenil, donde el 7 de junio se disputará una elección entre tres sectores internos.

Actualmente, la JR es conducida por Antonela Ciparelli Moreno, oriunda de Bragado y residente en La Plata. La joven, que asumió la presidencia del espacio en diciembre de 2024, es la primera mujer en ocupar esa posición.

Ciparelli lanzó críticas a la conducción nacional del radicalismo en varias oportunidades, y especialmente cuando se planteó la idea de realizar una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA). “No tenemos nada que ver”, dijo. En las elecciones legislativas del año pasado fue candidata por Somos Buenos Aires, el frente que aunó a dirigentes radicales con proístas en desacuerdo con la alianza con los libertarios y también con peronistas díscolos, como Julio Zamora (intendente de Tigre), y referentes de otros espacios.

Este año no habrá lista de unidad para la conducción de la Juventud Radical, como sí la habrá para el Comité. Las tres líneas que se enfrentarán en las urnas en junio son Futuro Radical, Adelante y JR en Lucha, referenciada en el diputado nacional Pablo Juliano, y a la que pertenece Ciparelli.

Adelante es la línea que hasta ahora es oficialismo en la UCR provincial, con el senador Maximiliano Abad como referente, y que se alió con los sectores de Gustavo Posse y Daniel Salvador. Futuro Radical tiene como referente nacional al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.
 

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