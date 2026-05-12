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12 de mayo de 2026
ESTRENO

Triángulo Amoroso debutó con todo y fue un éxito

La entrega encabezada por Maxi Lopez y Wanda Nara tuvo una brillante recepción por parte del público y la crítica especializada

Triángulo Amoroso debutó con todo y fue un éxito
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El estreno de Triángulo Amoroso, la serie vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, fue un verdadero golazo de rating: alcanzó 12,2 puntos en su primer capítulo emitido por Telefe.
 

El número cobra aún más fuerza al compararlo con el piso que dejó Pasapalabra (10,3 puntos). 
 

En cuanto arrancó la serie, el rating pegó un salto inmediato y se mantuvo sólido durante el breve primer episodio.
 

Ese envión fue decisivo para lo que vino después. Gran Hermano Generación Dorada, que venía complicada por debajo de los 10 puntos, cerró su gala de eliminación por encima de los 14 puntos y logró un promedio de 13,2.
 

Los datos confirman que la pareja Nara-López sigue siendo sinónimo de audiencia. El primer capítulo superó las 500 mil vistas en la primera hora en redes sociales, mientras que los siguientes episodios (con participaciones de Yanina Latorre, y Lautaro Rodríguez interpretando a Mauro Icardi) acumularon entre 240 mil y más de 300 mil reproducciones cada uno.
 

Con capítulos cortos, pensados para televisión e Instagram, la serie combina ficción y realidad con humor y ya se posiciona como el gran fenómeno del momento.
 

Triángulo Amoroso no solo debutó fuerte: directamente le dio un empujón clave a toda la programación nocturna de Telefe.

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