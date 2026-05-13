Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de mayo de 2026 PUENTES CON INSFRAN

Acuerdo con Formosa: Kicillof profundiza su armado federal con la mira en 2027

El gobernador bonaerense oficializó un acuerdo de cooperación con Formosa y sumó otro gesto de volumen político fuera de Buenos Aires. El vínculo con Gildo Insfrán expone la búsqueda de alianzas federales de Axel Kicillof, que intenta ampliar su base más allá del kirchnerismo duro rumbo a 2027.

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