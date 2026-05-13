Acuerdo con Formosa: Kicillof profundiza su armado federal con la mira en 2027
El gobernador bonaerense oficializó un acuerdo de cooperación con Formosa y sumó otro gesto de volumen político fuera de Buenos Aires. El vínculo con Gildo Insfrán expone la búsqueda de alianzas federales de Axel Kicillof, que intenta ampliar su base más allá del kirchnerismo duro rumbo a 2027.
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El gobierno de Axel Kicillof oficializó este miércoles un convenio marco de cooperación entre la provincia de Buenos Aires y Formosa, en un movimiento que excede lo administrativo y vuelve a mostrar el despliegue político del mandatario bonaerense en clave nacional.
El acuerdo, publicado en el Decreto 563/2026 del Boletín Oficial bonaerense, establece mecanismos de articulación conjunta entre ambas provincias en áreas como seguridad, salud, educación, ciencia y tecnología, conectividad, producción, economía circular y energías renovables. Detrás de la formalidad institucional, en La Plata leen el entendimiento como otro paso dentro del esquema de construcción federal que Kicillof comenzó a profundizar fuera del territorio bonaerense.
La sociedad política con Gildo Insfrán no es un dato menor. El formoseño mantiene una histórica autonomía dentro del peronismo y nunca terminó de alinearse de manera orgánica con La Cámpora ni con el núcleo más cerrado del kirchnerismo. Su figura representa al peronismo territorial clásico y conserva influencia entre gobernadores e intendentes del interior.
En ese contexto, el acercamiento muestra a Kicillof intentando ampliar su volumen político más allá del universo camporista. La estrategia apunta a construir una referencia nacional capaz de dialogar tanto con el sindicalismo como con sectores del PJ federal, gobernadores y estructuras tradicionales del peronismo.
La señal se suma a la reciente gira política del mandatario por Córdoba, una provincia históricamente esquiva para el kirchnerismo. Allí compartió actividades con dirigentes sindicales, académicos e intendentes, además de recibir el respaldo explícito del cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, quien lo definió como un posible “candidato propio” del peronismo para 2027.
Durante esa visita, Kicillof endureció sus críticas contra el presidente Javier Milei y volvió a insistir en la necesidad de construir una alternativa política “amplia y convocante”. Aunque evita confirmar una candidatura presidencial, sus movimientos empiezan a ser leídos dentro del peronismo como parte de un posicionamiento cada vez más claro.
El acuerdo con Formosa también deja una lectura interna hacia el propio PJ. Mientras el kirchnerismo atraviesa tensiones y reacomodamientos, Kicillof intenta consolidar una identidad propia apoyada en gestión, respaldo sindical y vínculos con gobernadores alejados de la lógica camporista.
En vistas a la campaña electoral para las presidenciales, cada convenio, viaje y foto política empieza a alimentar la misma conclusión dentro del peronismo: el gobernador ya juega un partido que mira mucho más allá de la Provincia.