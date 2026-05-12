12 de mayo de 2026
RECLAMOS A NACIÓN
Intendentes llegan a La Plata para analizar los recortes de Nación en salud pública
Ante un fuerte aumento en la demanda en los hospitales bonaerenses, Kicillof y Kreplak convocaron a los jefes comunales bonaerenses para analizar las medidas de ajuste realizadas por el gobierno en los últimos días
Luego de conocerse el feroz ajuste que realizó el gobierno nuevamente en materia de salud pública, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, convocó a los intendentes de la provincia de Buenos Aires a un encuentro en Gobernación para analizar las medidas implementadas por la gestión nacional.
La cita será el próximo martes 19 a las 14.30 en el Salón Dorado de Gobernación y contará con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof. También se espera una nueva movilización en reclamo por el ajuste, tal como ocurrió semanas atrás cuando el gobierno de la Provincia se dirigió al ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello en reclamo por una fuerte deuda en alimentos para los barrios populares.
El ajuste en materia de salud pública es fuerte y genera complicaciones tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en el interior. Desde que asumió Javier Milei en diciembre del 2023, hubo un fuerte aumento del 13% en la demanda de atención en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires.
En el interior bonaerense se siente aun más esta problemática, ya que los municipios se hacen cargo de los costos que Nación hizo a un lado, generando serios inconvenientes en las arcas locales.
De acuerdo a lo dispuesto por el gobierno nacional en la jornada de lunes, se produjo un nuevo recorte de más de $63.000 millones. La reducción quedó establecida en el anexo I de la Decisión Administrativa 20/26, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, donde se dispuso una poda de recursos al Ministerio de Salud nacional que conduce Mario Lugones.
Según lo dispuesto por Nación, el ajuste alcanza distintos programas clave del sistema sanitario:
• $25.000 millones menos para el fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud.
• $20.000 millones recortados en medicamentos, insumos y tecnología médica.
• $900 millones menos para el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.
• $831 millones de reducción en el presupuesto del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante.
• $800 millones menos destinados a programas de VIH, tuberculosis y hepatitis virales.
• $500 millones menos para vacunas, entre otras partidas.
Ante esta situación, el ministro de Salud bonaerense convocó a los intendentes de toda la provincia para trazar un diagnóstico de la situación en la salud pública en la provincia producto de los recortes del gobierno nacional, principalmente en el plan Remediar, que deja sin el envío de medicamentos a todo el territorio nacional.