Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de mayo de 2026 RECLAMOS A NACIÓN

Intendentes llegan a La Plata para analizar los recortes de Nación en salud pública

Ante un fuerte aumento en la demanda en los hospitales bonaerenses, Kicillof y Kreplak convocaron a los jefes comunales bonaerenses para analizar las medidas de ajuste realizadas por el gobierno en los últimos días

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