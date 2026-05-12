Marcha Universitaria: duro comunicado con críticas al gobierno y un pedido a la Corte
Una verdadera multitud dijo presente en Plaza de Mayo en la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria. Duro comunicado contra el presidente Javier Milei por “hipotecar el futuro del país”.
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Sin ningún incidente y con una marea de gente en Plaza de Mayo pasó la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria. Organizaciones estudiantiles, gremios docentes, no docentes, autoridades universitarias y la dirigencia política se volcó a las calles en un nuevo reclamo hacia el gobierno nacional por la situación crítica en las universidades nacionales de todo el país.
Tras varias horas de movilización, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, leyeron un durísimo comunicado contra el gobierno solicitando la aplicación urgente de la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada en el Congreso de la Nación.
En el comunicado sentenciaron: “El Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.
“Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios”, sentenciaron en el escrito leído ante cientos de miles de personas.
También reclamaron por la situación salarial de los docentes universitarios: “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas” y añadieron que “cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”.
“La universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos, es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar; siempre hicimos notar que si se atenta contra el sistema de educación pública, se lesionan las condiciones de igualdad y el horizonte posible de reducción de asimetrías y atención de los problemas colectivos desde lo público. La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina”, argumentaron.
En la parte final del escrito, la comunidad universitaria le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”. “No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes, sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”, cerraron.
La previa de la histórica marcha universitaria
Pese a que sigue la disputa judicial por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, toda la comunidad universitaria del país salió a la calle esta tarde para exigir que el gobierno cumpla con la normativa que fue sancionada en el Congreso.
Desde las 16, la comunidad educativa y sus organizaciones protagonizaron una fuerte movilización en Plaza de Mayo con el fin de pedir por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece una recomposición de los salarios y el presupuesto del sector, muy castigado desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación.
Entre los principales participantes de la movilización están el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Desde estas entidades convocaron a todos los defensores de la universidad pública, además de estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse en reclamo al gobierno.
Se trata de la cuarte edición de la Marcha Federal Universitaria. Todas las anteriores tuvieron una masividad pocas veces vista y se espera que en esta oportunidad no sea la excepción. Desde tempranas horas de la mañana, miles de jóvenes, docentes y trabajadores de las universidades comenzaron a movilizarse. Se espera que a las 17 comience la marcha y el comunicado se leerá pasadas las 18, en el acto central con sede en Plaza de Mayo.
Entre los principales reclamos hacia el gobierno nacional de Javier Milei figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Desde La Plata, miles de estudiantes y docentes formaron columnas para dirigirse hacia Plaza de Mayo. Desde la Federación Universitaria de La Plata (FULP); sumado a gremios docentes, no docentes y decenas de organizaciones políticas pedirán por el cumplimiento de la Ley, mientras que habrá otras concentraciones en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del interior del país.
Habrá diversas movilizaciones en distritos importantes del interior bonaerense como Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría, Azul, Tandil y Junín. Mientras tanto, el gobierno nacional sigue poniendo excusas para no cumplir con la normativa en forma efectiva.
En primer término, desde el gobierno nacional intentaron minimizar la masiva movilización que se espera en las próximas horas al sentenciar que se trata solamente “de una marcha opositora”. Por su parte, volvieron a pedir por las auditorías, pese a que se hacen año tras año, además de solicitar la aplicación de un arancel hacia los estudiantes extranjeros, medida que no alcanza para cubrir con las demandas del sector.