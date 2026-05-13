13 de mayo de 2026
A TODO RITMO
Comisiones del Senado: siguen las conformaciones con la interna al rojo vivo
En la Cámara Alta continúan con la actividad legislativa a la espera de confirmaciones sobre cuándo habrá sesiones. Durante el martes se confirmaron tres comisiones y esta jornada habrá otras dos
Con la designación de Germán Lago al frente de la comisión de Legislación General se dio el puntapié inicial para la actividad legislativa del 2026, pero también desató nuevos roces entre las distintas tribus del peronismo bonaerense por la presidencia de las más importantes. Pese a las tensiones, la conformación de comisiones no se detiene.
Mientras todas las miradas estaban puestas en la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria, la Cámara Alta avanzó con el armado de las comisiones y quedaron confirmadas las de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Asuntos Agrarios y Pesca, además de la comisión de Industria y Minería.
La primera de ellas quedó presidida por la senadora de Hechos, María Emilia Subiza, y tendrá como integrantes a Silvina Ventura (Unión y Libertad), Federico Faggioli, Sabrina Bastida, María Rosa Martínez, Marcelo Feliú, Diego Videla y Fernanda Raverta (Fuerza Patria), María Cecilia Martínez y Carlos Curestis (La Libertad Avanza) y Juan Manuel Rico Zini (PRO).
Por su parte, también quedó conformada la comisión de Asuntos Agrarios y Pesca con el libertario Gonzalo Cabezas como titular. Lo acompañará Matías de Urraza (LLA); Jorge Paredi, Marcos Pisano, María Inés Laurini y Valeria Arata (Fuerza Patria); Nerina Neumann (UCR); y Jorge Schiavone (PRO).
Con respecto a la comisión de Minería, el titular de la misma será el senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, y lo acompañarán María Inés Laurini, Marcelo Felií, Evelyn Díaz, Ayelén Durán, Marcos Pisano y Pedro Borgini (Fuerza Patria), Diego Valenzuela (La Libertad Avanza) y María Emilia Subiza (Hechos).
Durante este miércoles, el Salón Cafiero de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires albergará dos nuevas reuniones para confirmar comisiones. La primera será para conformar la de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo a partir de las 10.30. De acuerdo al decreto que firmó la vicegobernadora Verónica Magario, la misma quedará presidida por Analía Balaudo (LLA), acompañada por su par de bloque Diego Valenzuela. También estará Fernanda Raverta, Pedro Borgini, Laura Clark, Evelyn Díaz y Federico Fagioli (Fuerza Patria); y Sergio Vargas (Unión y Libertad).
A partir de las 13 se conformará la comisión de Salud Pública y estará comandada por Pedro Borgini. Estará acompañado por Sergio Berni, Mónica Macha, Mario Ishii y Roxana López (Fuerza Patria); Diego Valenzuela y Betina Riva (LLA), además de Pablo Petrecca y María Emilia Subiza, representantes del bloque hechos.
Mientras tanto, se esperan definiciones por las comisiones más importantes del Senado bonaerense. Luego de la designación de Germán Lago al frente de Legislación General, hubo fuertes tensiones entre el kicillofismo, La Cámpora y el Frente Renovador debido a la designación de Malena Galmarini al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
Dicha comisión durante 2025 fue presidida por el cristinista Emanuel González Santalla y ahora, de acuerdo al decreto que trascendió semanas atrás, quedó al frente de la comisión de Presupuesto.