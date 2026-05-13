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13 de mayo de 2026
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El tren Roca dejará de circular los fines de semana: la mega obra que afectará a los usuarios

Trenes Argentinos Infraestructura anunció licitaciones para la renovación integral de las vías del tren Roca, con un plazo máximo de 720 días. Durante los sábados, domingos y feriados no habrá servicio entre Constitución y Temperley ni entre Constitución y Quilmes, mientras que de lunes a viernes se realizarán ocupaciones parciales de vía durante cinco horas diarias

El tren Roca dejará de circular los fines de semana: la mega obra que afectará a los usuarios
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Trenes Argentinos Infraestructura lanzó dos licitaciones públicas para avanzar con la renovación integral de las vías del tren Roca, una de las líneas más utilizadas del Área Metropolitana de Buenos Aires. 
 

Los trabajos, que demandarán un plazo máximo de 720 días, es decir, aproximadamente dos años, implicarán cortes programados de circulación y afectarán de manera directa a millones de usuarios que dependen del servicio para trasladarse.
 

Así, durante los sábados, domingos y feriados no habrá trenes entre las estaciones de Constitución y Temperley, ni entre Constitución y Quilmes. Esto significa que los fines de semana la línea quedará completamente sin servicio en esos tramos clave, dejando sin alternativa ferroviaria a miles de personas que suelen viajar hacia el sur del conurbano bonaerense.
 

Además, de lunes a viernes hábiles se llevarán a cabo ocupaciones parciales de vía durante cinco horas por jornada. Estas interrupciones parciales podrían generar demoras, reducciones de frecuencia y complicaciones en los horarios pico, afectando tanto a quienes viajan por trabajo como a estudiantes y familias que utilizan el Roca como principal medio de transporte.
 

Desde Trenes Argentinos indicaron que los trabajos son necesarios y que se realizan de manera programada para minimizar el impacto, aunque aún no se detallaron medidas concretas de contingencia para los usuarios afectados.
 

El anuncio llega en un contexto donde el tren Roca ya registra altos niveles de demanda diaria y donde cualquier modificación en el servicio genera gran repercusión. Por ahora, las licitaciones están en marcha y los trabajos comenzarán una vez adjudicados los contratos. Las autoridades ferroviarias anticipan que mantendrán informados a los usuarios sobre el avance de la obra y posibles ajustes en el servicio.
 

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