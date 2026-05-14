14 de mayo de 2026
PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO
Tranquilidad y mesura: la reacción del entorno de Francisco Adorni tras la imputación
El legislador provincial y hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, quedó imputado por supuestas inconsistencias en su declaración jurada tras una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. Desde su círculo aseguran que mantiene el mismo patrimonio que antes de la función pública y muestran serenidad
El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó este miércoles a Francisco Adorni, actual diputado provincial de La Libertad Avanza en Buenos Aires, exfuncionario del Ministerio de Defensa y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La investigación lo señala por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. Por sorteo, recayó en el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Daniel Rafecas (subrogante), quien delegó la pesquisa en el fiscal Marijuán.
La denuncia se centra en inconsistencias entre las declaraciones juradas de Francisco Adorni ante la Oficina Anticorrupción:
2024: Declaró el 50% de una casa de 162 m² en City Bell (La Plata), adquirida en 2016 con crédito y valuada en $38.790.000; el 50% de un Chery Tiggo 2017 valuado en $5.000.000; y bienes, depósitos y efectivo por $43.790.000, sin deudas.
2025: Su patrimonio neto saltó a $80.500.000.
Este fuerte incremento se atribuiría principalmente a la compra de una Jeep Renegade en noviembre de 2025 y al pago completo, en solo 12 meses, de un crédito hipotecario de aproximadamente $60.000.000 otorgado por el Banco Provincia.
Fuentes del entorno del diputado provincial Adorni revelaron a La Tecla que se encuentra "muy tranquilo" y que está a disposición de la Justicia junto con toda la documentación que avala que no existe tal enriquecimiento.
Aseguran que mantiene el mismo patrimonio de antes de asumir en la gestión que consta de un duplex en el Barrio Savoia comprado mediante un crédito en el año 2016 y una camioneta.
Adorni se habría enterado por los medios de comunicación anoche y se puso en campaña para contratar a un abogado para evaluar en detalle el alcance de la causa y definir los próximos pasos.
Hasta el momento, el fiscal Marijuán ordenó diversas medidas de prueba, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario, y requerimientos de información a distintos organismos públicos y privados.
Marijuán ya ordenó un amplio abanico de medidas de prueba, entre ellas:requerir informes a más de 30 organismos, incluyendo ARCA, AGIP, ARBA, Migraciones, BCRA, Banco Provincia, Registros de la Propiedad y la UIF; levantar el secreto fiscal y bancario del imputado; investigar movimientos bancarios, transferencias, plazos fijos, cajas de seguridad, operaciones en moneda extranjera, sociedades comerciales y posibles sinceramientos fiscales; solicitar detalles completos del crédito hipotecario (cronograma, pagos realizados y documentación); conocer los viajes al exterior de Adorni y sus acompañantes; y pedir a la diputada Pagano que ratifique su denuncia.