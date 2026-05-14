Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de mayo de 2026 PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO

Tranquilidad y mesura: la reacción del entorno de Francisco Adorni tras la imputación

El legislador provincial y hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, quedó imputado por supuestas inconsistencias en su declaración jurada tras una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. Desde su círculo aseguran que mantiene el mismo patrimonio que antes de la función pública y muestran serenidad

Compartir