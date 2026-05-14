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14 de mayo de 2026
NACIO EL AMOR

Mauricio Macri tendría una nueva novia

El expresidente inició una relación con Dolores Teuly, una mujer de 46 años con quien ya mantenía una amistad de años

Mauricio Macri tendría una nueva novia
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A pocos meses de su separación de Juliana Awada, Mauricio Macri ya habría rehecho su vida amorosa. 
 

Según información confirmada en el programa LAM, el exmandatario está en pareja con Dolores Teuly.
 

La revelación fue hecha por Ángel de Brito, quien aseguró que una amiga cercana de la nueva pareja le confirmó la relación: “Regresaron este miércoles de un viaje a París”.
 

Por su parte, Dolores Teuly, de 46 años, es madre de dos hijos adolescentes y se conocen desde hace tiempo. 
 

Asimismo,  ella trabajó en la gestión de Macri junto a Fernando de Andreis durante su presidencia.
 

La separación de Macri y Awada se hizo pública a principios de 2026, tras más de 15 años de relación y un matrimonio que duró desde 2010.
 

 La pareja tiene una hija en común, Antonia, nacida en 2011.Hasta el momento, ni Macri ni Teuly se han pronunciado públicamente sobre la nueva relación.

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