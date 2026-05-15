PBA en crisis: qué se podría comprar con los $21 mil millones del ministerio de Mujeres

“Me dan pena”: desde el MDF ponen en tela de juicio a La Cámpora y su clamor por CFK Las explosivas declaraciones de Emmanuel González Santalla profundizaron la fractura entre La Cámpora y el kicillofismo. Mientras el camporismo acusa al gobernador de “ponerse nervioso” para defender a Cristina, en La Plata hablan de operaciones y responsabilizan a la organización de Máximo Kirchner por el clima de tensión.