Apps
Viernes, 15 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Informe Especial
15 de mayo de 2026
POST-BARADELISMO
Por Sebastián Lalaurette

Docentes: nueva era, viejos desafíos

La salida de Roberto Baradel cierra el recambio de dirigencia en los principales gremios docentes de la provincia de Buenos Aires. Deudas y desafíos que deberán afrontar sus sucesores.

Docentes: nueva era, viejos desafíosDocentes: nueva era, viejos desafíosDocentes: nueva era, viejos desafíos
Compartir

¿Cuánto cambiará el panorama para los docentes primarios y secundarios de la provincia de Buenos Aires tras la salida voluntaria de Roberto Baradel, histórico dirigente del principal sindicato del sector y uno de los más importantes de la Argentina?

No mucho, quizás, ya que las elecciones en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) realizadas el miércoles ratificaron la conducción de la línea interna conducida por Baradel, quien se mantuvo al frente del gremio durante más de veinte años. Sin embargo, la lista opositora de izquierda conocida como “la Multicolor” le arrebató la conducción del principal distrito bonaerense, nada menos que La Matanza, donde están uno de cada diez afiliados.

Desde la Multicolor y desde la “Azul y Blanca”, también de orientación izquierdista, le reprochan a Baradel su oficialismo, y argumentan que, como titular del SUTEBA, debería haber peleado más por mantener las condiciones de trabajo de los maestros y profesores, especialmente el salario, deprimido a más no poder en los últimos años.

Docentes: nueva era, viejos desafíos
Roberto Baradel junto a Axel Kicillof

En efecto, la casi violenta merma de los sueldos docentes durante el mandato y medio de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires es quizás la principal deuda que los gremios docentes deberán saldar en lo que viene. A María Laura Torre, sucesora de Baradel, le tocará ponerse al frente del reclamo, junto a Liliana Olivera, confirmada hace pocos días en la presidencia de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), y al resto de los sindicatos docentes.

“La situación es muy crítica. Tenemos uno de los cuatro peores salarios docentes del país”, dijo a La Tecla la diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU) Romina Del Plá, que acaba de ser elegida como titular de la seccional La Matanza del SUTEBA y promete, desde allí, vehiculizar con fuerza los reclamos de los docentes, peleando contra tres obstáculos: “el ajuste de Javier Milei, el ajuste de Axel Kicillof y la complicidad del sindicato, que se ha convertido en una oficina del gobierno”, según dice.

Docentes: nueva era, viejos desafíos
Romina Del Plá

Un estudio del economista Alejandro Mordichowicz en base a datos oficiales muestra ese fenómeno. Entre diciembre de 2021 y septiembre de 2025, los sueldos de los docentes de la provincia de Buenos Aires cayeron 15 posiciones en el ranking de todas las provincias argentinas (24, contando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA). Antes, los maestros bonaerenses estaban en el tercer lugar de la tabla; el año pasado cayeron al puesto 18. Entre junio de 2023 y junio de 2025, su ingreso cayó un 24% en términos reales.
 

“Uno de los casos paradigmáticos que ilustran esta crisis es el asesinato de Cristian Pereira, hace dos meses. Era docente y estaba trabajando como chofer de Didi porque el sueldo no le alcanzaba. Antes el sueldo docente era bajo, pero la solución habitual era tomar un segundo o tercer cargo, o más horas. Eso ya fue, ya se las tomaron, y no les alcanza”, dijo Del Plá.

Otros desafíos para lo que viene incluyen los graves problemas de infraestructura en las escuelas, que persisten a pesar de que Kicillof publicita constantemente la gran inversión en obras de construcción y reparación de edificios escolares; la violencia en las aulas, patios y pasillos, de la que son víctimas tanto alumnos como docentes, y los malabares que deben hacer los profesores de secundaria a partir de la aplicación del nuevo régimen que obliga a tener a alumnos en diferentes situaciones dentro de la misma aula al mismo tiempo.


El IOMA en la mira
Una crisis que suma descontento

A estos problemas Del Plá suma otro que también está en el radar de la política bonaerense: la crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de todos los empleados de la Provincia. La oposición juntó fuerzas para lograr la interpelación del presidente del organismo, Homero Giles, en vista del creciente descontento por la calidad de los servicios que presta.
 

“El mal funcionamiento del IOMA es otro factor de queja permanente de la docencia, porque hace muy difícil acceder a las prestaciones”, explicó la dirigente. “Si si yo trabajo dos o tres cargos, hay un deterioro de las condiciones físicas, y eso produce afectaciones de la salud. Además, tenemos un sistema de reconocimientos médicos que cada vez es más arbitrario y complejo, y se complica el mecanismo para las licencias.”


Violencia en las escuelas
En estado de amenaza permanente

Hace poco más de un mes, luego de la tragedia ocurrida en una escuela de Santa Fe, cuando un alumno mató a otro (el pequeño de 13 años Ian Cabrera), empezaron a aparecer amenazas de tiroteos y ataques en escuelas de todo el país. Más de 600 de estas amenazas aparecieron en establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires. Se habló de un reto viral por TikTok; desde el gobierno bonaerense, sin embargo, apuntaron a una “estructura delictiva” detrás de esta seguidilla de hechos, que afortunadamente cesó después de un par de semanas, y que incluyó también algunas agresiones físicas.

Docentes: nueva era, viejos desafíos

La situación volvió a poner sobre el tapete la cuestión de la violencia escolar, que no es nueva, y que preocupa a los docentes, muchas veces víctimas ellos mismos de ataques por parte de alumnos o familiares de alumnos.

Es otro punto a enfrentar para las nuevas conducciones de los gremios bonaerenses. Para Del Plá, la cuestión tiene que ver con la pérdida de autoridad de quienes están al frente de las aulas, pero no tienen voz ni voto en las reglas que indican cómo actuar.

“El gobierno tiene que dejar de desautorizar a los docentes”, consideró la legisladora y sindicalista. “Porque esto es un proceso sistemático. Cada vez que hay un conflicto en una escuela, la respuesta de las autoridades es darles la razón a las familias que reclaman, y a veces los reclamos son muy injustos”, apuntó.

En el fondo, “se pretende culpar a los docentes de las decisiones de política educativa de las autoridades”, explicó Del Plá. “Y la verdad es que deberíamos poder participar, pero a nosotros no nos preguntan. Se toman las decisiones sin consultar a ningún docente.”

Salarios de pobreza, escuelas en pésimas condiciones, violencia en las aulas, sobrecarga laboral que afecta la salud, regímenes que se deciden y aplican sin que los propios docentes puedan intervenir... Estos y otros problemas son los que los dirigentes de los gremios docentes deberán seguir poniendo sobre la mesa en la era post-Baradel. En todos los casos son problemas que vienen de hace muchos años. El creciente descontento entre los maestros y profesores quizás pueda ser el motor del cambio en una nueva era con conducciones confirmadas pero también con la indignación a flor de piel.
 

Volver | La Tecla
Informe Especial

OTRAS NOTAS

PBA en crisis: qué se podría comprar con los $21 mil millones del Ministerio de Mujeres

El presupuesto destinado al Ministerio de Mujeres reabrió el debate sobre el uso de fondos públicos en una provincia atravesada por recortes y emergencia fiscal. Mientras tanto los reclamos se multiplican en un el área que maneja Estela Díaz

NOTICIAS MÁS VISTAS

La interna del peronismo se metió en un acto de Kicillof: hubo tensión y abucheos

Sigue la parálisis en Catastro: fuerte denuncia contra ARBA y el gobierno provincial

Los peronismos y sus caminos al 2027

En el gobierno bonaerense culpan a La Cámpora por el incidente

Ola polar en la provincia de Buenos Aires

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET