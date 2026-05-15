Docentes: nueva era, viejos desafíos

La Tecla
Redacción
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1. El salario docente en las provincias.— Alejandro Morduchowicz (@alejmordu) September 25, 2025
En la mayoría están más bajos que hace dos años.
Las que más cayeron: San Luis, Jujuy, Catamarca, Sgo. del Estero, Salta, Santa Fe y Buenos Aires y Entre Ríos.
(Las dos con mayor aumento partieron de sueldos muy bajos.) pic.twitter.com/MrTmeEFPcm
IOMA EN CRISIS: CITAMOS A HOMERO GILES A QUE DÉ EXPLICACIONES— Diego R Garciarena (@dgarciarena) May 13, 2026
Acompañantes terapéuticos sin cobrar por meses. Médicos al borde de cortar prestaciones. Medicamentos de alto costo sin cobertura. Millones de bonaerenses con su salud en riesgo.
La situación de IOMA no es un problema… pic.twitter.com/M972tACQWC