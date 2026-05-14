Ola polar en la provincia de Buenos Aires

Un potente frente de aire frío polar ingresó a la provincia de Buenos Aires y generará un fuerte descenso térmico en las próximas jornadas, acompañado de heladas fuertes en el interior profundo y el sector serrano.



El aire seco y ventoso desplazará la humedad y mantendrá las temperaturas mínimas en valores de un solo dígito en el centro y sur provincial.



Según el pronóstico extendido, las mínimas más bajas se registran en las zonas del interior.



En Tandil y la zona serrana las mínimas se mantendrán entre 3°C y 4°C durante toda la semana, con una máxima de sólo 12°C el jueves. El sábado se espera inestabilidad con precipitaciones, máxima de 12°C y mínima de 3°C.



En Olavarría las mínimas llegarán hasta los 2°C el miércoles y se repetirán durante el fin de semana. El sábado será inestable con lluvias y máximas que no superarán los 13°C.



En Bahía Blanca las mínimas oscilarán entre 3°C y 4°C desde el martes hasta el domingo, con un leve repunte a 7°C el viernes. Las máximas del jueves y sábado serán de 15°C y 13°C respectivamente.



En Mar del Plata se prevén lluvias el miércoles con máxima de 14°C y mínima de 8°C. El fin de semana llegará el descenso más notorio, con máxima de 15°C y mínima de 7°C el domingo.



En Villa Gesell el descenso será abrupto desde el jueves con mínima de 3°C. El sábado se presentará inestable con precipitaciones, máxima de 12°C y mínima de 4°C.



En La Plata la máxima del martes será de 21°C. El sábado llegará con lluvias, máxima de 14°C y mínima de 3°C; el domingo se mantendrán intervalos nubosos con mínima de 3°C.



Las heladas fuertes serán más probables en las primeras horas de la mañana, sobre todo en las zonas del interior y serranas.



El frío polar se intensificará especialmente durante el fin de semana, con el sábado como uno de los días más crudos e inestables en gran parte de la provincia.