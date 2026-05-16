Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de mayo de 2026 AJUSTE

Jubilaciones en la era Milei: los haberes mínimos caen y no encuentran piso

Un informe del economista reveló una fuerte desigualdad en la evolución de las jubilaciones desde noviembre de 2023. Los haberes sin bono lograron una mejora real del 7,8%, pero los jubilados que perciben la mínima con refuerzo acumulan una caída del 10,3% y una pérdida equivalente a 1,8 ingresos completos.

Compartir