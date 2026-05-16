Jubilaciones en la era Milei: los haberes mínimos caen y no encuentran piso
Un informe del economista reveló una fuerte desigualdad en la evolución de las jubilaciones desde noviembre de 2023. Los haberes sin bono lograron una mejora real del 7,8%, pero los jubilados que perciben la mínima con refuerzo acumulan una caída del 10,3% y una pérdida equivalente a 1,8 ingresos completos.
La recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones en la gestión de Javier Milei muestra dos caras muy distintas. Según un informe elaborado por el economista Nadin Argañaraz, mientras los jubilados que cobran haberes sin bono lograron recomponer parte de sus ingresos reales, quienes dependen del bono para completar la jubilación mínima siguen perdiendo contra la inflación.
El trabajo compara la evolución de los ingresos previsionales entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Allí se concluye que el haber jubilatorio común registró una mejora real del 7,8% respecto al inicio del actual gobierno. Sin embargo, el ingreso de quienes cobran la mínima más bono cayó un 10,3% en términos reales.
El informe detalla que un jubilado que percibía un ingreso equivalente a tres haberes mínimos en noviembre de 2023 debería cobrar hoy, actualizado por inflación, unos $1.058.762. Sin embargo, en abril de 2026 terminó percibiendo $1.140.859, es decir, por encima de la inflación acumulada. En cambio, para quienes cobran la mínima con bono, el ingreso actualizado debería ser de $502.207, aunque efectivamente cobraron $450.286.
La diferencia también se refleja en la acumulación de ingresos ganados o perdidos durante los últimos 29 meses. El estudio señala que quienes cobran un haber equivalente a tres mínimas acumularon una mejora equivalente a 1,1 jubilaciones de noviembre de 2023. Del otro lado, los jubilados que dependen del bono perdieron el equivalente a 1,8 ingresos mensuales completos.
El informe además amplía la mirada y analiza el deterioro previsional desde 2017 hasta 2026. Allí el panorama es todavía más crítico: un jubilado sin bono perdió en esos ocho años y cuatro meses el equivalente a 26,1 haberes de 2017. Traducido a valores actuales, la pérdida acumulada para alguien que cobra tres veces la mínima asciende a unos $51,6 millones. Para quienes perciben un haber mínimo, el deterioro acumulado ronda los $17,2 millones.
En el caso de los jubilados que cobran la mínima y el bono, el cálculo marca una pérdida equivalente a 17,3 ingresos mensuales desde 2017 hasta la actualidad. A valores de abril de 2026, eso representa una caída acumulada cercana a los $11,4 millones.
El estudio vuelve a poner sobre la mesa una de las discusiones más sensibles de la política económica argentina: la situación de los jubilados de menores ingresos. Aunque la fórmula de movilidad permitió cierta recuperación para los haberes más altos, el congelamiento relativo del bono dejó rezagados a quienes dependen de ese refuerzo para sostener el ingreso mínimo.