Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de mayo de 2026 VUELTA ATRÁS

Finalmente, una comisión clave del Senado quedará para La Cámpora

González Santalla se queda en la comisión de Asuntos Constitucionales, que se suponía que iba a dejar para que la tomara Malena Galmarini. La esposa de Massa se reunió con Magario y cedió en pos de la armonía.

Compartir