15 de mayo de 2026
VUELTA ATRÁS
Finalmente, una comisión clave del Senado quedará para La Cámpora
González Santalla se queda en la comisión de Asuntos Constitucionales, que se suponía que iba a dejar para que la tomara Malena Galmarini. La esposa de Massa se reunió con Magario y cedió en pos de la armonía.
La interna del peronismo no da tregua, y el armado de las comisiones del Senado no deja de producir sorpresas. Hoy, el recambio que parecía acordado entre La Cámpora y el massismo al frente de una comisión clave de la Cámara alta quedó sin efecto, y el cristinismo conservará la presidencia.
Hasta ahora, en efecto, parecía establecido que el senador camporista Emmanuel González Santalla iba a dejar la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para recalar en la de Presupuesto e Impuestos, y que Malena Galmarini, esposa del mismísimo Sergio Massa, iba a quedar a cargo. Pero no será así.
Finalmente González Santalla seguirá comandando esa comisión, que resulta fundamental porque por ella pasan las propuestas para la designación de jueces y funcionarios del Poder Judicial bonaerense. Un tema que tiene al gobierno de Axel Kicillof en una tensa relación con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que reclama la cobertura de cuatro vacantes en el propio tribunal y muchas otras en el resto de la Justicia bonaerense.
La decisión fue el resultado de una reunión que tuvieron esta mañana Galmarini y la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario. En pos de preservar la armonía entre los diversos espacios, Galmarini aceptó ceder la presidencia de esa comisión para que la conservara el camporista.
La comisión de Presupuesto quedará para el massismo, pero no será presidida por Galmarini sino por otra senadora del Frente Renovador: Valeria Arata. La esposa de Massa, en tanto, probablemente quedará al frente de la de Reforma Política.
La pelea por las comisiones demoró la actividad del Senado, a tal punto que aún no sesionó en lo que va del año.