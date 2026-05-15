Macri va al PRO bonaerense con aroma a relanzamiento y desafío a Milei
En medio de un distanciamiento de los libertarios por los casos de corrupción, el el ex presidente Mauricio Macri reaparecerá hoy en un acto que tendrá lugar en Vicente López. Era la presentación de una app, pero crece la expectativa política.
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Con una brecha que se va ahondando entre el PRO y los libertarios, el expresidente Mauricio Macri reaparecerá hoy en el escenario cuando asista a un encuentro organizado por el PRO bonaerense en Vicente López.
Un innegable aroma a relanzamiento tiene el evento de hoy para el partido amarillo, conducido a nivel provincial por Cristian Ritondo, quien denunció hace horas que el Gobierno de Javier Milei lo traicionó al negarle la presidencia de la Bicameral de Seguimiento de los organismos de inteligencia, que cayó en manos del armador karinista Sebastián Pareja.
El chisporroteo se suma a las críticas que realizan desde sectores del partido a la permanencia de funcionarios como Manuel Adorni al frente de la jefatura de ministros, envuelto en denuncias de corrupción.
En este marco, el partido se reunirá en el Centro Galicia de Olivos, con el eje en el el lanzamiento de “Radar PBA”, una herramienta impulsada por el PRO bonaerense para relevar reclamos vecinales en tiempo real.
“El objetivo puntual de la actividad es construir un sistema de información territorial propio ante el abandono y la falta de datos de la gestión de Axel Kicillof”, expresaron los organizadores.
El mismo contará con la presencia de dirigentes, intendentes, legisladores, concejales, consejeros escolares y equipos técnicos vinculados al trabajo territorial del PRO.
La jornada comenzará con la presentación institucional y el lanzamiento formal de Radar PBA, a cargo de Aldana Ahumada y Martín Yeza, quienes expondrán el estado de situación de la Provincia, los principales datos relevados y una demostración en vivo de la herramienta. La propuesta apunta a fortalecer la capacidad de análisis político y gestión territorial a través de datos construidos desde cada distrito.
Luego será el turno del panel político encabezado por Fernando De Andreis, junto a la intendenta anfitriona, Soledad Martínez, y Cristian Ritondo, donde se plantearán los desafíos de gestión, el escenario bonaerense y el horizonte político hacia 2027.
"El cierre estará a cargo de Mauricio Macri, con un discurso enfocado en la identidad del PRO, la reconstrucción política del espacio y la necesidad de fortalecer equipos con presencia territorial y capacidad de gestión", explicaron.