Hilary Swank: de dos Oscar a luchar por la salud de sus mellizos

Hilary Swank, ganadora de dos premios Oscar, se abrió como nunca sobre su rol de madre a los 51 años.



Junto a su esposo Philip Schneider, la actriz disfruta de la crianza de sus mellizos Aya y Ohm, nacidos en abril de 2023.



En una sincera entrevista, Swank contó que la maternidad le ha transformado por completo. “Me gusta mucho verlos aprender sobre el mundo y recordar que no tienen ningún contexto previo de nada”, expresó.



Sus hijos le han enseñado a vivir con mayor pureza y a cuestionar ideas preconcebidas. Aunque tuvo a sus bebés a los 48 años, considera que fue el momento ideal. “Hubiera tenido hijos antes, pero fue un momento mágico en mi vida, cuando todo culminó”, aseguró.



Gracias a su madurez y a tener su carrera consolidada, se describe como una madre más paciente, comprensiva y plenamente presente. Además de dedicarse a sus hijos, Hilary se ha convertido en activista por la salud infantil.



A través de su empresa HealthyBaby, impulsa leyes que exigen mayor transparencia en los ingredientes de pañales y productos para bebés, como la AB 1901 en California.



La actriz advierte sobre sustancias químicas que pueden alterar hormonas, dañar el sistema nervioso o aumentar el riesgo de cáncer. “Una vez que escuchas que un pañal puede no ser saludable, no puedes ‘desaprender’ eso”, afirmó.



Hilary Swank equilibra su activismo con la filosofía de vivir el presente junto a sus mellizos: “Nada está bajo nuestro control excepto lo que estamos hablando hoy”. Para ella, sus hijos le han enseñado a ser la mejor versión de sí misma.