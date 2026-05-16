Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de mayo de 2026 EN EZEIZA

A concejal de bloque libertario le saltó la ficha: criticó la detención de CFK y lo echaron de la bancada

El escándalo explotó en plena sesión del Concejo Deliberante del distrito que comanda Gastón Granados. José Luis Michelena cuestionó al gobierno de Javier Milei, defendió universidades públicas y apuntó contra la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Horas después, desde La Libertad Avanza lo expulsaron del bloque.

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