16 de mayo de 2026
EN EZEIZA
A concejal de bloque libertario le saltó la ficha: criticó la detención de CFK y lo echaron de la bancada
El escándalo explotó en plena sesión del Concejo Deliberante del distrito que comanda Gastón Granados. José Luis Michelena cuestionó al gobierno de Javier Milei, defendió universidades públicas y apuntó contra la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Horas después, desde La Libertad Avanza lo expulsaron del bloque.
En medio de una sesión caliente, Luis Michelena rompió filas y lanzó una catarata de críticas contra el gobierno nacional, pero también contra dirigentes de su propio espacio. El edil dejó en claro que no estaba dispuesto a alinearse automáticamente con las posiciones del oficialismo libertario y terminó protagonizando un escándalo político que derivó en su expulsión de la bancada de La Libertad Avanza.
“A mí no me da plata Gastón Granados porque yo tengo mi propio cerebro. Lo defendible lo voy a defender y cuando el peronismo tenga razón también lo voy a decir”, disparó el concejal en pleno recinto. Antes había expresado: “¡Estoy recaliente!”.
La escena rápidamente se volvió caótica. Entre gritos, cruces y murmullos, Michelena defendió la universidad pública, reclamó obras de infraestructura y apuntó directamente contra el rumbo del gobierno de Javier Milei.
“¡Viva la Patria! Nos están cagando a todos. Hay algunos que quieren defender lo indefendible mientras este Presidente entrega la Antártida, la cordillera, entrega todo”, lanzó a los gritos, mientras desde las bancas libertarias llegaban reproches y desde otros sectores aparecían aplausos.
Pero el momento más explosivo llegó cuando vinculó el caso del vocero presidencial Manuel Adorni con la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.
“No puedo cerrar la boca. Si Adorni es culpable, que vaya preso. Pero a una expresidenta la encadenan y le ponen una pulsera, con razón o sin razón, mientras otros se lavan las manos”, sostuvo.
Las declaraciones cayeron como una bomba dentro de la estructura libertaria local. Desde el espacio no tardaron en anunciar su expulsión y difundieron un comunicado en el que aseguraron que las expresiones del concejal “evidencian una postura personal incompatible con el funcionamiento orgánico, los principios y el compromiso colectivo del partido”.
Así, en cuestión de horas, Michelena pasó de ocupar una banca libertaria a quedar afuera del armado político que conduce Javier Milei.