16 de mayo de 2026
PREOCUPACIÓN
“Hemos tenido una merma de los recursos de coparticipación”
El intendente radical de Balcerce, Esteban Reino, habló sobre la situación que atraviesan en el distrito en medio de la crisis económica. El impacto de las medidas del gobierno nacional en el municipio.
El intendente de Balcarce, Esteban Reino (UCR), advirtió sobre el fuerte deterioro económico que atraviesa el municipio producto de la caída en la coparticipación y el freno de la actividad comercial.
“Estamos en un momento muy complicado”, aseguró el jefe comunal, quien reconoció que la reducción de recursos impacta de lleno en la capacidad de sostener salarios y servicios esenciales. Reino explicó que el municipio debió avanzar con recortes y adecuaciones presupuestarias para mantener el pago de haberes al día, aunque admitió que las cuentas quedaron “muy ajustadas” tras las últimas paritarias.
“Hemos tenido una merma importantísima de los recursos que tienen que llegar por coparticipación, y eso te impacta directamente para pagar sueldos”, alertó.
A su vez, remarcó el crecimiento de la demanda en el sistema de salud pública local. Según
detalló, muchas personas dejaron de atenderse en el sector privado o perdieron cobertura y comenzaron a recurrir al hospital municipal. Esto generó un incremento significativo en los costos sanitarios y un déficit que “en otros años no existía”.