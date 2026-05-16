Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de mayo de 2026 PREOCUPACIÓN

“Hemos tenido una merma de los recursos de coparticipación”

El intendente radical de Balcerce, Esteban Reino, habló sobre la situación que atraviesan en el distrito en medio de la crisis económica. El impacto de las medidas del gobierno nacional en el municipio.

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