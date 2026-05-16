16 de mayo de 2026
EN ROJO
La deuda volvió a subir y crece la presión sobre el plan económico del Gobierno
El stock de deuda bruta trepó a USD 496.676 millones en abril y encendió nuevas alertas en el mercado por la concentración de pagos proyectada para 2027. En el Gobierno de Javier Milei aseguran que el superávit fiscal sostiene la estabilidad financiera y preparan una fuerte recompra de deuda intraestatal.
El Ministerio de Economía volvió a quedar bajo la lupa por la evolución de la deuda pública. Según informó la Secretaría de Finanzas que conduce Federico Furiase, el stock de deuda bruta de la Administración Central alcanzó en abril los USD 496.676 millones, con un aumento neto de USD 4.100 millones respecto al mes anterior.
Desde el Palacio de Hacienda buscaron llevar tranquilidad y remarcaron que el 99,5% de los compromisos, equivalentes a USD 494.141 millones, se encuentran en situación de pago normal. Sin embargo, el dato volvió a encender señales de alarma entre consultoras privadas y analistas financieros por la concentración de vencimientos prevista para 2027, estimada en unos USD 23.000 millones.
Durante abril, el Estado realizó operaciones globales por USD 74.200 millones. El incremento de la deuda respondió, principalmente, al impacto de la variación cambiaria sobre activos en moneda extranjera, al retraso de un desembolso de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional y a una estrategia oficial de anticipar colocaciones de bonos locales para cubrir vencimientos previstos para julio y enero.
Pese a las advertencias del mercado, en el equipo económico de Javier Milei sostienen que el programa financiero continúa siendo sostenible gracias al superávit fiscal. De hecho, destacaron que los depósitos oficiales en el Banco Central de la República Argentina crecieron hasta los USD 7.435 millones, lo que implicó una suba mensual de USD 2.529 millones.
El informe oficial también muestra cómo está distribuida la deuda: el 53% corresponde a compromisos en moneda extranjera y el 47% restante a títulos emitidos en pesos.
En el Gobierno remarcan además que, más allá del aumento de la deuda bruta, el endeudamiento consolidado se mantuvo prácticamente estable desde el inicio de la gestión libertaria. Según los datos oficiales, en los primeros 29 meses del mandato de Milei la deuda bruta creció USD 71.383 millones frente a noviembre de 2023, aunque gran parte de ese salto se explica por el traspaso de los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro realizado durante 2024.
Al descontar activos y depósitos, el saldo neto consolidado apenas mostró una suba de USD 2.290 millones. Incluso, en términos del Producto Bruto Interno, el Ejecutivo sostiene que la relación deuda/PBI permanece en 59,1%, el mismo nivel heredado al inicio de la gestión, luego de haber alcanzado un pico de 76,3% tras la devaluación de diciembre de 2023.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía ya prepara un fuerte movimiento financiero para mayo. Tras la aprobación del balance 2025 del Banco Central, el Tesoro recibirá $24,4 billones en concepto de dividendos.
Desde Hacienda confirmaron que $6 billones serán utilizados para fortalecer los depósitos oficiales en el Banco Central, mientras que los $18,4 billones restantes se destinarán a recomprar de manera anticipada Letras Intransferibles por un valor nominal equivalente a USD 21.700 millones.
Con esa jugada, el Gobierno apuesta a mostrar una baja de la deuda intra-sector público y reforzar la señal de disciplina fiscal, en momentos en que los mercados siguen observando de cerca la capacidad oficial para acumular reservas y afrontar los compromisos de los próximos años.