Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de mayo de 2026 REORDENAMIENTO

El PRO recupera su sello en el Concejo Deliberante de Mar del Plata

Tras formalizar el cambio de nombre de su bloque en General Pueyrredon, la fuerza amarilla alineó filas en el cónclave bonaerense de Olivos. La estrategia de diferenciarse de Milei sin romper puentes convive con un clima de confrontación permanente con la oposición local y un oficialismo expuesto al "fuego amigo".

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