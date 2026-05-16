16 de mayo de 2026
REORDENAMIENTO
El PRO recupera su sello en el Concejo Deliberante de Mar del Plata
Tras formalizar el cambio de nombre de su bloque en General Pueyrredon, la fuerza amarilla alineó filas en el cónclave bonaerense de Olivos. La estrategia de diferenciarse de Milei sin romper puentes convive con un clima de confrontación permanente con la oposición local y un oficialismo expuesto al "fuego amigo".
Vía La Tecla Mar del Plata
El mapa político de General Pueyrredon formalizó un giro estratégico que impacta de lleno en la arquitectura legislativa local, respondiendo a una directiva nacional inequívoca: recuperar la identidad originaria. Durante la última Sesión Pública Ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó la modificación de la denominación del bloque oficialista “Vamos Juntos”, que a partir de ahora pasará a llamarse estrictamente Bloque PRO.
La bancada, presidida por Julián Bussetti e integrada por Fernando Muro, Marcelo Cardoso, Liliana Piccolo y Florencia Ranellucci, se consolida como la primera minoría del interbloque oficialista con cinco escaños. Sin embargo, lejos de ser un mero trámite administrativo, el movimiento traduce la necesidad del partido de blindar sus fronteras y visibilizar su peso propio en un escenario de creciente fragmentación.
Este repliegue sobre las fuentes responde al diseño trazado por el presidente del partido a nivel nacional, Mauricio Macri, y el provincial, Cristian Ritondo. La premisa de abandonar los sellos transitorios busca robustecer el perfil propio frente al electorado. En el plano local, la jugada busca preservar la centralidad histórica del espacio en un distrito que ha sido históricamente un bastión amarillo.
A nivel local, en los pasillos del Palacio Municipal el clima es de extrema cautela. El vertiginoso ascenso y la presión de los libertarios en el territorio bonaerense introducen una zona de incertidumbre sobre la sostenibilidad de los acuerdos de gobernabilidad a largo plazo y la futura arquitectura electoral.
El recinto como termómetro: confrontación al límite con la oposición
Mientras los dirigentes debaten las macroestrategias en el conurbano, la traducción de esa realidad en el recinto del Concejo Deliberante de General Pueyrredon expone una dinámica de confrontación permanente y alta polarización con los bloques opositores. El clima de tensión quedó en evidencia en la misma sesión donde se bautizó al bloque PRO, durante el tratamiento del futuro de Punta Mogotes y la polémica delegación de facultades para que el Ejecutivo municipal fije la tarifa del boleto de colectivo. Este último expediente logró ser aprobado por mayoría gracias al bloque amarillo y sus aliados, pero desató duros cruces en el recinto:
El jefe de la bancada, Bussetti, defendió la medida argumentando la "emergencia" y la crisis estructural del transporte: "Uno de cada cuatro marplatenses no paga el transporte y solo el 30% abona la tarifa plana. No hay sistema que subsista de esta manera", enfatizó. Desde la vereda de enfrente, la oposición fustigó la cesión de superpoderes señalando la falta de información y el impacto inminente en el bolsillo del usuario, a la vez que criticó con dureza el trámite exprés del expediente.
El choque de modelos también se traslada a la agenda productiva local, donde las fuerzas políticas ensayan equilibrios complejos. Ejemplo de ello fue el unánime rechazo del cuerpo legislativo —a excepción de la abstención de La Libertad Avanza— a la transferencia de cuotas pesqueras de merluza impulsada por el Gobierno Nacional, un ítem donde el oficialismo local debió hacer equilibrio para defender los intereses del Puerto de Mar del Plata sin romper puentes definitivos con la Casa Rosada.
Entre la necesidad de marcar matices diferenciadores a nivel nacional, contener las fricciones de la alianza local y resistir los embates de una oposición dispuesta a capitalizar el descontento social, el rebautizado bloque PRO de General Pueyrredon inicia una etapa donde la gestión diaria será, más que nunca, su principal examen de supervivencia.