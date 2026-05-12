El médico que atendió a Maradona reveló que desaconsejó la internación domiciliaria

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona avanza con la declaración de uno de los médicos que tuvo contacto directo con el exfutbolista antes y después de su operación.



Se trata de Mario Schiter, el clínico que comenzó a tratar a Maradona a fines de los años ’90, lo acompañó en su rehabilitación en Cuba y mantuvo una relación cercana con él, expuso ante el Tribunal Oral Criminal N° 3 de San Isidro.



En este contexto, Schiter fue consultado luego de la cirugía en la Clínica Olivos y dejó en claro su posición sobre el plan de recuperación elegido: consideró riesgoso llevarlo a la casa y en cambio recomendó una internación en un lugar más protegido, con seguimiento permanente, médicos de distintas especialidades y control estricto.



Asimismo, el médico explicó que conocía las dificultades de tratar a Maradona fuera de un entorno controlado, debido a sus problemas cardíacos, el consumo problemático y las complicaciones para sostener tratamientos.



Su declaración refuerza las críticas al esquema de internación domiciliaria que se implementó en el country San Andrés de Tigre, donde Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.



El proceso investiga si el equipo médico incurrió en abandono, desidia y falta de controles adecuados. Los acusados son Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Nancy Forlini (médica), Pedro Di Spagna (clínico), Ricardo Almirón (enfermero) y Mariano Perroni (coordinador de enfermeros). Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual.



Durante la audiencia también se mencionaron los testimonios previos de otros médicos de la Clínica Ipensa de La Plata, donde Maradona estuvo internado el 2 de noviembre de 2020 por un deterioro físico.



En el juicio anulado de 2025, los profesionales señalaron que no existía urgencia quirúrgica para operar el hematoma subdural, aunque Luque impulsó la intervención.



Los testimonios de los médicos que atendieron directamente a Maradona son considerados centrales para determinar las responsabilidades.





El debate oral continúa con la expectativa de más declaraciones, incluido el cardiólogo Óscar Alberto Franco, quien podría ampliar detalles sobre el cuadro cardíaco y la medicación del ex capitán de la Selección.