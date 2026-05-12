Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de mayo de 2026 INSEGURIDAD

Viajar en la Buenos Aires-La Plata, una ruleta rusa: otro micro atacado a piedrazos

La violencia sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata se repite sin control y los pasajeros viajan atrapados entre el miedo y la falta de respuestas.

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