Viajar en la Buenos Aires-La Plata, una ruleta rusa: otro micro atacado a piedrazos
La violencia sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata se repite sin control y los pasajeros viajan atrapados entre el miedo y la falta de respuestas.
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Un micro de la línea 129 fue atacado a piedrazos a la altura de Quilmes y una pasajera terminó herida luego de que una de las ventanillas estallara por completo tras el impacto. El episodio ocurrió mientras la unidad viajaba en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires y generó escenas de pánico dentro del colectivo.
Según denunciaron pasajeros, el chofer no detuvo la marcha después del ataque y el viaje continuó con la ventana destrozada, en medio de la tensión y el temor de quienes iban a bordo. La mujer herida sufrió lesiones por los vidrios rotos y por el impacto del objeto que atravesó la ventanilla. La secuencia volvió a dejar expuesta la vulnerabilidad con la que miles de personas viajan todos los días por uno de los principales accesos del conurbano.
El caso no fue aislado. En los últimos 30 días ya se registraron al menos cuatro o cinco ataques similares contra micros en distintos puntos de la autopista y sus accesos. Días atrás, tres colectivos de la línea 307 fueron apedreados en La Plata, mientras que a fines de abril otro ataque en la bajada de Tolosa volvió a poner en riesgo a pasajeros y conductores. Los episodios se repiten con una frecuencia alarmante y, pese a las denuncias, la situación parece completamente fuera de control.
Los ataques suelen producirse desde barrios linderos, principalmente durante la tarde y la noche, y afectan tanto a colectivos como a vehículos particulares. Sin un registro oficial claro ni medidas de prevención visibles, la Autopista Buenos Aires-La Plata se convirtió en un corredor marcado por la inseguridad y el abandono, donde viajar dejó de ser una rutina para transformarse en una lotería peligrosa.