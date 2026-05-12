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12 de mayo de 2026
ANIVERSARIO

Homero Simpson cumple 70 años: de sátira ácida a leyenda eterna de la cultura pop

Nacido el 12 de mayo de 1956 según su licencia de conducir en la serie, el icónico patriarca de Los Simpson celebra siete décadas de existencia sin perder un ápice de vigencia. Desde sus inicios como corto en The Tracey Ullman Show hasta convertirse en meme global, Homero se transformó en el espejo exagerado y entrañable del estadounidense promedio, conquistando generaciones con su humor irreverente y su crítica social permanente

Homero Simpson cumple 70 años: de sátira ácida a leyenda eterna de la cultura popHomero Simpson cumple 70 años: de sátira ácida a leyenda eterna de la cultura pop
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Hoy el hombre que definió la televisión animada contemporánea cumple 70 años. Sucede que Homero Jay Simpson, creado por Matt Groening en 1987 para los breves segmentos de The Tracey Ullman Show y elevado a protagonista absoluto de Los Simpson en 1989, no sólo continúa  en pantalla: sigue siendo el centro de la conversación cultural.
 

Los medios especializados coinciden en señalar como uno de los símbolos más potentes de la sátira estadounidense de las últimas cuatro décadas. 
 

Es un retrato exagerado del estadounidense promedio, capaz de encarnar tanto las virtudes como los defectos más evidentes de la sociedad contemporánea: el amor por la cerveza y las donas, la pereza laboral, el desparpajo paternal y una risa inconfundible que ya forma parte del imaginario colectivo.
 

A diferencia de los personajes de carne y hueso, Homero no envejece. Esa flexibilidad narrativa es uno de los secretos de su longevidad: el tiempo se detiene para mantener fresca su esencia. 
 

Más de 35 años en emisión continua lo convierten en un fenómeno sin precedentes en la historia del entretenimiento.
 

Lo que comenzó como una parodia de la clase media norteamericana se transformó en un personaje intergeneracional que sigue generando análisis académicos, homenajes y reconocimientos.Su voz, inmortalizada por Dan Castellaneta, y su capacidad para abordar temas como la paternidad, el trabajo precario, el consumo desmedido y la identidad nacional, convirtieron a Los Simpson en mucho más que una serie: en una plataforma de experimentación narrativa y crítica social que sigue vigente.
 

A sus 70 años ficticios y más de tres décadas reales en la pantalla, Homero Simpson no muestra signos de cansancio. Al contrario: cada nuevo episodio, cada viral en TikTok o cada referencia en la cultura pop demuestra que su reinado como ícono global está más consolidado que nunca.

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