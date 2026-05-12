Comienza el festival de Cannes 2026

El Festival de Cannes 2026 abrió sus puertas con una postal inesperada: la casi ausencia de las grandes producciones de Hollywood y un marcado protagonismo del cine europeo y latinoamericano.



La edición número 79 del prestigioso evento francés refleja un cambio en la industria audiovisual, donde las plataformas y los estrenos comerciales parecen alejarse cada vez más del circuito tradicional.



En contraste con años anteriores, las grandes compañías estadounidenses redujeron notablemente su participación en la programación oficial. En su lugar, Cannes apostó por películas independientes, cine de autor y producciones internacionales que ganaron terreno en las distintas competencias.



España se convirtió en uno de los países con mayor presencia dentro del festival, con una destacada cantidad de títulos repartidos en diferentes secciones y nombres reconocidos del cine europeo.



Pero una de las mayores sorpresas será el espacio que logró ocupar Argentina. A pesar de la crisis que atraviesa la industria audiovisual local, el país desembarca en Cannes con varios proyectos de peso.



Entre ellos se destaca El partido, documental centrado en el histórico enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986. También sobresale el regreso de Lisandro Alonso con una nueva película seleccionada para la Quincena de Realizadores y la participación de un cortometraje argentino en competencia oficial.



La representación nacional se completa con la restauración de La casa del ángel, clásico dirigido por Leopoldo Torre Nilsson, que tendrá una proyección especial dentro de Cannes Classics.



La edición 2026 deja en evidencia un nuevo escenario para el cine internacional: menos presencia de Hollywood y más espacio para producciones independientes, autores consagrados y cinematografías que buscan reafirmar su identidad cultural en la pantalla grande.