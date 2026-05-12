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12 de mayo de 2026
OTRA VEZ

Pampita confirmó su separación y Yanina Latorre reveló una fuerte interna

La modelo volvió a quedar en el centro de la escena tras blanquear su ruptura sentimental, mientras Yanina Latorre aseguró que la relación estuvo marcada por situaciones conflictivas y desgaste emocional

Pampita confirmó su separación y Yanina Latorre reveló una fuerte interna
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Pampita atraviesa nuevamente un momento de cambios en su vida personal luego de confirmar su separación de Martín Pepa, el empresario con quien había iniciado una relación meses atrás. La modelo reapareció públicamente desde una paradisíaca playa y compartió un contundente mensaje que muchos interpretaron como una señal de fortaleza tras la ruptura.
 

En medio de la repercusión, Yanina Latorre sumó más polémica al revelar detalles desconocidos sobre el vínculo. Según contó la panelista, la relación habría estado atravesada por fuertes conflictos y situaciones de desgaste emocional que terminaron afectando profundamente a la conductora.
 

“Lo torturó”, aseguró Latorre al referirse a la dinámica que mantenían Pampita y su ex pareja, dejando entrever que la separación venía gestándose desde hacía tiempo. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales y volvieron a instalar el tema en el mundo del espectáculo.
 

Mientras tanto, Pampita eligió mostrarse relajada y enfocada en sí misma. Desde la playa, publicó una producción de fotos acompañada por un mensaje que fue interpretado como una indirecta tras la ruptura. La modelo se mostró sonriente y segura, intentando dejar atrás el difícil momento sentimental.
 

La separación vuelve a colocar a Pampita en el centro de la atención mediática, mientras crecen las versiones sobre los verdaderos motivos que habrían provocado el final de la relación.
 


 

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