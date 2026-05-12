Daniela De Lucía quedó eliminada de Gran Hermano

Gran Hermano vivió una nueva noche de máxima tensión con una eliminación que volvió a sacudir la convivencia dentro de la casa. Este lunes, Daniela De Lucía se convirtió en la nueva participante eliminada del reality luego de quedar en un ajustado versus final frente a Danelik Galazán.



La gala estuvo marcada por la expectativa y las fuertes estrategias entre los jugadores, que atraviesan una de las etapas más decisivas del certamen. A medida que avanzó la noche, varios participantes lograron ser salvados por el público hasta llegar al duelo definitivo que terminó dejando afuera a Daniela.



La salida de la participante generó repercusión inmediata entre los fanáticos del programa en redes sociales, donde muchos cuestionaron el resultado de la votación y analizaron el impacto que tendrá su eliminación en las alianzas dentro de la casa.



Con esta nueva eliminación, el reality entra en una fase cada vez más competitiva, con los jugadores históricos y los nuevos participantes enfrentándose en una convivencia atravesada por conflictos, estrategias y cambios permanentes.