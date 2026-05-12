El grave estado de Bonnie Tyler

La salud de Bonnie Tyler mantiene en alerta a sus fanáticos de todo el mundo luego de que se conociera que atraviesa un delicado cuadro médico tras una operación intestinal de urgencia realizada en Portugal.



La artista de 74 años fue inducida a un coma farmacológico después de someterse a una compleja cirugía por una perforación intestinal. Durante el proceso en el que los médicos intentaban despertarla, sufrió un paro cardíaco que obligó a una rápida intervención del equipo médico.



Actualmente, la cantante continúa internada en terapia intensiva mientras enfrenta una fuerte infección que complicó su recuperación. Los especialistas mantienen un pronóstico reservado y siguen trabajando para estabilizar su estado de salud.



La noticia generó una fuerte conmoción entre sus seguidores, especialmente porque Tyler seguía activa profesionalmente y tenía previsto continuar con presentaciones en Europa durante este año.



Reconocida mundialmente por éxitos como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, la cantante británica recibió miles de mensajes de apoyo en redes sociales mientras permanece bajo estricto cuidado médico.