Apps
Martes, 12 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
12 de mayo de 2026
SIGUE EL ESCANDALO

Denunciaron a Duki por usar un tatuaje en su merchandising

El tatuador que creó uno de los diseños más emblemáticos del cantante aseguró que la imagen fue utilizada en productos oficiales sin autorización y anticipó acciones legales.

Denunciaron a Duki por usar un tatuaje en su merchandisingDenunciaron a Duki por usar un tatuaje en su merchandising
Compartir

Una inesperada controversia sacude a Duki luego de que el tatuador conocido como Iván de Quilmes lo acusara públicamente de utilizar uno de sus diseños más reconocidos sin permiso ni compensación económica.
 

El conflicto gira en torno a las “alitas” tatuadas en el rostro del artista, un dibujo que comenzó a aparecer en distintos productos del merchandising oficial del referente del trap argentino. Según explicó el tatuador en redes sociales, nunca autorizó el uso comercial de la imagen y aseguró que desde hace tiempo intenta obtener respuestas del entorno del cantante.
 

A través de un fuerte descargo, el artista sostuvo que el diseño fue reproducido en gorras, prendas y otros artículos vinculados a la marca de Duki, lo que despertó un intenso debate en redes sobre los derechos de autor en el universo de los tatuajes.
 

La polémica abrió además una discusión sobre la propiedad intelectual de este tipo de obras. Aunque los tatuajes quedan plasmados sobre el cuerpo de una persona, especialistas remarcan que los tatuadores mantienen derechos sobre sus creaciones, especialmente cuando son utilizadas con fines comerciales o publicitarios.
 

Hasta el momento, Duki no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia, mientras el tema gana repercusión entre sus seguidores y amenaza con convertirse en un nuevo frente judicial para el cantante.

Denunciaron a Duki por usar un tatuaje en su merchandising
 

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

CUANTO CUESTA EL BOLETO

Milei acelera otro tarifazo en el AMBA y profundiza el golpe al salario real en mayo

El Gobierno nacional puso en marcha nuevas subas en colectivos y trenes del AMBA con incrementos por encima de la inflación y de la evolución salarial. Mientras reduce impuestos a bienes de lujo, la administración libertaria profundiza el ajuste sobre millones de trabajadores y usuarios.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Unidad, pero no en todos lados: los distritos donde la UCR disputará la interna

Escrituras paralizadas: apuntan a la dirección de ARBA por el extenso conflicto en Catastro

La Junta Electoral impulsa cambios para las elecciones y cobra fuerza el desdoblamiento

Con La Cámpora en llamas, Magario apresura la conformación de comisiones

En la Gobernación le esquivan al conflicto en la Legislatura y apuran proyectos de Kicillof

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET