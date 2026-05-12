Denunciaron a Duki por usar un tatuaje en su merchandising

Una inesperada controversia sacude a Duki luego de que el tatuador conocido como Iván de Quilmes lo acusara públicamente de utilizar uno de sus diseños más reconocidos sin permiso ni compensación económica.



El conflicto gira en torno a las “alitas” tatuadas en el rostro del artista, un dibujo que comenzó a aparecer en distintos productos del merchandising oficial del referente del trap argentino. Según explicó el tatuador en redes sociales, nunca autorizó el uso comercial de la imagen y aseguró que desde hace tiempo intenta obtener respuestas del entorno del cantante.



A través de un fuerte descargo, el artista sostuvo que el diseño fue reproducido en gorras, prendas y otros artículos vinculados a la marca de Duki, lo que despertó un intenso debate en redes sobre los derechos de autor en el universo de los tatuajes.



La polémica abrió además una discusión sobre la propiedad intelectual de este tipo de obras. Aunque los tatuajes quedan plasmados sobre el cuerpo de una persona, especialistas remarcan que los tatuadores mantienen derechos sobre sus creaciones, especialmente cuando son utilizadas con fines comerciales o publicitarios.



Hasta el momento, Duki no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia, mientras el tema gana repercusión entre sus seguidores y amenaza con convertirse en un nuevo frente judicial para el cantante.